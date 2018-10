"ZDFzoom: Regional einkaufen - gute Idee oder Mogelpackung?" (FOTO)

Mainz (ots) -Lebensmittel aus der Region haben seit einiger Zeit ein besondersgutes Image. Doch stimmt, was da suggeriert wird? "ZDFzoom" geht amMittwoch, 10. Oktober 2018, 22.45 Uhr, der Frage nach: "Regionaleinkaufen - gute Idee oder Mogelpackung?"Drei Viertel aller Bundesbürger legen laut einer Umfrage desForsa-Instituts Wert auf Lebensmittel aus ihrer Region. Wichtig sindkurze Transportwege und die Unterstützung der heimischenLandwirtschaft. Aber kommt alles, was "regional" heißt, wirklich ausder Nähe?In einem vierwöchigen Selbstversuch wollen "ZDFzoom"-AutorinKatarina Schickling und ihr Sohn Jakob sich ausschließlich vonregionalen Lebensmitteln ernähren. Schnell stoßen sie auf großeSchwierigkeiten: Gerade bei verarbeiteten Lebensmitteln ist es kaummöglich herauszufinden, woher die Zutaten stammen. Bei ihrerSpurensuche stößt die Journalistin auf Zwiebeln aus den USA undKnoblauch aus China in bayerischem Frischkäse - obwohl es dieseZutaten auch aus heimischem Anbau gibt. An Transparenz sind dieHersteller offensichtlich kaum interessiert: Von 64 Herstellern, dienach der Herkunft ihrer Zutaten gefragt wurden, geben zwei Drittelkeine Antwort.Auch regionales Obst und Gemüse ist oft weniger regional, alsVerbraucher ahnen: Bayerische Erdbeeren wachsen an niederländischenPflanzen, Champignons werden auf mobilen Beeten gezogen und reisenerst kurz vor der Ernte an ihren "Ursprungsort".Auch auf Siegel ist wenig Verlass: "Regional" ist kein gesetzlichgeschützter Begriff. Oft stammt bei als "regional" vermarktetenProdukten nur ein Teil der Zutaten tatsächlich aus der angegebenenRegion. Bei ihrer Sehnsucht nach heimischen Erzeugnissen werden dieVerbraucher vom Gesetzgeber alleingelassen. So muss laut EU-Recht beiverarbeiteten Produkten nur der Ort des letzten Produktionsschrittesangegeben werden. In Deutschland sind die Kunden dabei besondersschlecht gestellt: Frankreich etwa hat die Herkunftskennzeichnung vonMilchprodukten gesetzlich genau geregelt, in Österreich bieten großeHandelsketten lokale Produkte aus einem Umkreis von 30 Kilometern an.https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell