"ZDFzoom: Geheimakte VW": "Halleluja" für schmutzige Dieselautos (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Diesel ICE Rolling":

Mainz (ots) -Volkswagen musste nach Bekanntwerden des Dieselabgas-Skandals die"Schummel-Software" entfernen und hat deshalb für 8,5 MillionenDieselautos in Europa Software-Updates entwickelt. Mit demkostengünstigen Update (zirka 60 Euro pro Auto) sollte lautVerkehrsministerium und VW das Abgasproblem gelöst sein. Doch VWvermeidet bisher jede Auskunft darüber, wie viele Stickoxide dieDieselautos nach dem Software-Update auf der Straße ausstoßen. Nunzeigen vertrauliche Papiere von VW, die dem ZDF vorliegen, dass VWmit dem Update gar nicht die Absicht hatte, die Dieselautos imStraßenbetrieb sauber zu machen. VW legte in dem Papier vom November2015 selbst "Zielwerte" für die Stickoxidemissionen NOx nach demUpdate fest, die für den Straßenbetrieb um 300 bis 500 Prozent überdem Grenzwert liegen. Nur im offiziellen Labortest sollte derGrenzwert nach wie vor eingehalten werden. "ZDFzoom" berichtet amMittwoch, 7. Juni 2017, 22.45 Uhr, über die "Geheimakte VW - Wie dieRegierung den Konzern schützt".Hohe Stickoxidemissionen im Straßenbetrieb sind ein Anzeichen fürAbschalteinrichtungen. So stellte das Kraftfahrtbundesamt fest, dassVW selbst nach dem Software-Update gleich mehrereAbschalteinrichtungen verwendet. Diese Software-Updates wurden nachBekanntwerden des Abgas-Skandals nötig und sind vomKraftfahrtbundesamt freigegeben. In mehreren Freigabebescheiden desKraftfahrtbundesamtes, die dem ZDF vorliegen, heißt es dazu: "Dievorhandenen Abschalteinrichtungen wurden als zulässig eingestuft."Diese Behördenentscheidung kritisiert Umweltrechtler Martin Führ:"Abschalteinrichtungen können nur ausnahmsweise erlaubt sein". DieAusnahme könne nicht zur Regel werden, das sei nicht zulässig, so derJurist.Bei VW hingegen stieß die behördliche Software-Freigabe auf Jubel.In einer internen E-Mail, die dem ZDF vorliegt, schreibt einVerantwortlicher für Qualitätssicherung von VW: "Halleluja. Danke.Ich gebe einen aus". Auf Anfrage erklärte VW gegenüber dem ZDF, dassdie betroffenen Fahrzeuge nach dem Software-Update die gesetzlichenAnforderungen vollumfänglich erfüllten. Und VW verweist darauf, dassnach Ansicht des Konzerns die Grenzwerte nur für den offiziellenLabortest gelten. VW in seiner Antwort gegenüber dem ZDF: "Dagegensind die Grenzwerte nicht auf den regulären Straßenbetriebanzuwenden."Weitere Informationen: http://ly.zdf.de/c1c/https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-geheimakte-vw/https://zoom.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzoomPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell