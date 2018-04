"ZDFzeit" über Krisenmanagement in Europas Königshäusern (FOTO)

Mainz (ots) -Allen Krisen und Skandalen zum Trotz sind die europäischenKönigsfamilien so beliebt wie selten zuvor. So freuen sich in diesenWochen viele Menschen auf die royale Hochzeit am 19. Mai 2018 inLondon: Prinz Harry heiratet die amerikanische Schauspielerin MeghanMarkle. Doch wieso ist das "Modell Monarchie" eigentlich soerfolgreich? Dieser Frage geht am Dienstag, 24. April 2018, 20.15Uhr, die "ZDFzeit"-Dokumentation "Kronen, Krisen und Skandale" nach.Sie beleuchtet "Die Überlebensstrategien der Royals" anhand derKönigshäuser von England, Schweden und Spanien.Das 20. Jahrhundert bedeutete für viele europäische Monarchien dasAus. Die Königshäuser in England, Schweden und Spanien haben dagegenschwere Krisen überstanden. In England sitzt die Queen seit 1952 aufdem Thron. Als 1997 Prinzessin Diana starb, geriet die Monarchie ineine schwierige Situation. 1973 starb in Schweden der hoch angeseheneKönig Gustav VI. Adolf - und das liberale Land diskutierte über dasEnde der Monarchie, da ein junger und weitgehend unerfahrener"Playboy" den Thron besteigen sollte: Doch Carl Gustafs Heirat mitSilvia Sommerlath änderte die Stimmung in der Bevölkerung. In Spaniengelangte 1975 Juan Carlos auf den Thron - in der Nachfolge desDiktators Franco. Der junge König unterstützte den demokratischenProzess in seinem Land und gewann so viele Sympathien im Volk. Dochauch er drohte die Monarchie in seinem Land aufs Spiel zu setzen:Affären und Skandale verschlechterten die Umfragewerte. In Spanienhalf nur der Rücktritt: Felipe und Letizia übernahmen.So gelten Kinder als einer der besten Überlebenstricks derMonarchien. Eine junge Generation führt mit neuen Ideen das jeweiligeKönigshaus in die Moderne. Dabei muss gelegentlich mit Traditionengebrochen werden. Dies gilt auch für die royale Traumhochzeit diesesJahres: Eine geschiedene US-Schauspielerin wird Teil der Royal Familyund bringt frischen Wind in das britische Königshaus.Pressemappe zur Sendung: http://ly.zdf.de/xZL/Pressemappe "Harry und Meghan - Hochzeit bei den Windsors":http://ly.zdf.de/0RLF/http://zeit.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell