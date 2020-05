"ZDFzeit" mit Nelson Müllers großem Burger-Check (FOTO)

Mainz (ots) - Die Deutschen lieben Burger - aber muss es immer einer mit Fleisch sein? Sternekoch Nelson Müller vergleicht am Dienstag, 2. Juni 2020, 20.15 Uhr im ZDF, die Alternativen: Was ist gesund, nachhaltig und günstig? "Nelson Müllers großer Burger-Check" stellt die in Deutschland immer beliebter werdenden Veggie-Alternativen auf den Prüfstand: Sind sie leckerer und gesünder? Und helfen die vegetarischen Produkte tatsächlich dabei, die Welt durch den Verzicht auf Fleisch weniger zu belasten? Die "ZDFzeit"-Doku von Christian David steht ab Dienstag, 2. Juni 2020, 9.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung.Vegetarische Produkte liegen im Trend. Kein Lebensmittelsegment wächst derzeit schneller als das der vegetarischen und veganen Produkte. Veggie-Burger gibt es mittlerweile sogar bei großen Fast-Food-Ketten. Und auch Supermärkte und Discounter bieten zunehmend Fleisch-Ersatzprodukte an. Doch wie gesund ist Fleischersatz?Besonders "rotes" Fleisch ist in den vergangenen Jahren in Verruf geraten: Es soll für viele verschiedene Krankheiten verantwortlich sein - von Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis Krebs. Nelson Müller bittet zum Test: Er lässt Probanden wochenlang unter ärztlicher Beobachtung Fleischersatzprodukte essen. Verbessern sich ihre Gesundheitswerte tatsächlich im Vergleich zu Fleischessern?Produktentwickler Sebastian Lege zeigt, welche unappetitlichen Zutaten in so manchen Veggie-Burgern zum Einsatz kommen. Er führt vor, wozu die Lebensmittelindustrie die Hilfsstoffe braucht, und erklärt, wie groß die Gewinnspanne für die Hersteller ist.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitFür akkreditierte Journalisten steht die "ZDFzeit"-Dokumentation "Nelson Müllers großer Burger-Check" im Vorführraum des ZDF-Presseportals vorab zur Verfügung.Sendungsseite in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/e2Bi/"ZDFzeit" in der ZDFmediathek: https://zeit.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4609325OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell