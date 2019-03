Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Gepflegte Spleens und schwarzer Humor: Michael Kessler macht sichauf in das Land des Fünf-Uhr-Tees und prüft, was dran ist an denVorurteilen, die Deutsche über Engländer haben. Zum Abschluss derReihe "Ziemlich beste Nachbarn - mit Michael Kessler" zeigt das ZDFam Dienstag, 19. März 2019, 20.15 Uhr, die Dokumentation "Wir und dieBriten" von Friedrich Scherer und Oliver Halmburger. In derZDFmediathek ist der Film schon ab Montag, 18. März 2019, 20.15 Uhr,verfügbar.Deutschland und Großbritannien prägt eine historisch wechselhafteBeziehung zwischen Partnerschaft und Rivalität, begleitet von mehroder weniger leidenschaftlichen Respektbezeugungen. Warum sich geradezwischen diesen "Nachbarn" die Klischees so hartnäckig halten,versucht der Film zu erkunden.Michel Kessler trifft Fernsehkoch Tim Mälzer, der jahrelang inLondon gearbeitet hat. Er überzeugt Kessler davon, dass Essen inEngland nicht nur fettig und frittiert ist. Auf Belvoir Castle, demSchloss des "kleinen Lords", erfährt Kessler, dass gar nicht dieBriten den meisten Tee trinken, und dass das Klischee von derdauerverregneten Insel so nicht stimmt. Kessler begegnet auch demKomiker Christian Schulte-Loh, der das für Deutsche angeblichUnmögliche geschafft hat: Er verdient in England sein Geld mit Humor.Auch Archäologe Jon Hart und Schlaf-Forscher Prof. Russell Fosterwarten mit Erkenntnissen auf, die manche der gegenseitigenZuschreibungen in Frage stellen.Ansprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfzeitPressemappe: https://ly.zdf.de/qlb/Sendungsseite: https://ly.zdf.de/Zsxw/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell