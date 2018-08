ZDFtivi-App mit Red Dot Award ausgezeichnet (FOTO)

Mainz (ots) -Die ZDFtivi-App hat den "Red Dot Award: Communication Design 2018"für die beste Gestaltungs- und Kreativleistung in diesem Bereicherhalten. In der App finden Kinder die ganze Vielfalt des ZDF-Kinder-und Jugendprogramms als Videos, Nachrichten, Spiele und vieles mehr.Im September 2017 hat das ZDF das Online-Angebot für Kinder undJugendliche unter dem Dach der ZDFmediathek zu einem umfassendenUnterhaltungs- und Informationsangebot zusammengeführt und die neueZDFtivi-App aufgesetzt. Klassiker wie "Löwenzahn", "logo!", "1, 2oder 3", "Siebenstein" und "PUR+" sind ebenso vertreten wie Märchen-und Kinderfilme, die Serien "Mako - Einfach Meerjungfrau", "BibiBlocksberg", "JoNaLu", "Wickie" und andere. Die App wird für Android,iOS, Chromecast, Fire TV und für Fire-Tablets angeboten.Der "Red Dot Award: Communication Design", bis 2001 "DeutscherPreis für Kommunikationsdesign", wird seit 1993 jährlichausgerichtet. In 17 Kategorien zeichnet die "Red Dot"-Jury jährlichgut gestaltete Arbeiten und kreative Projekte von Designern,Agenturen und Unternehmen rund um den Globus aus. Die Jury bestehtaus mehr als 20 internationalen Experten. Die Preisverleihung findetam 26. Oktober 2018 in Berlin statt.http://zdftivi.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdftiviappPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell