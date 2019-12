Mainz (ots) - ZDFneo konnte im Jahr 2019 erfolgreich den achten Platz unter denTop Ten der deutschen TV-Programme verteidigen. Der Sender erreicht imaufgelaufenen Jahr bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gesamt einen stabilenMarktanteil von 3,2 Prozent und 1,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. ImDurchschnitt schalteten 2019 täglich 6,8 Millionen Menschen den Sender ein.Das tägliche Sehvolumen von ZDFneo-Formaten in der ZDFmediathek stieg von 1,7Millionen im Jahr 2018 auf 3 Millionen. "Im stark umkämpften Online-Marktleistet ZDFneo einen wichtigen Beitrag zur Akzeptanz der ZDFmediathek", sagteZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut vor dem Fernsehrat in Magdeburg. Die wachsendenAbrufzahlen zeigten, dass eigene ZDFneo-Formate, Auftragsproduktionen,Koproduktionen und internationale Lizenzankäufe die jüngere Zielgruppeansprechen. Mit neuen Serien wie "Dead End", "Undercover", "La Zona - Do notcross" oder "Countdown Copenhagen II" treffe ZDFneo das Lebensgefühl der 25- bis49-Jährigen.Neben Filmen und Serien präsentiert ZDFneo 2019 unterhaltende Factual-Formatesowie dokumentarische Formate wie "Generation Helikopter-Eltern?" mit CollienUlmen-Fernandes oder "Radikalisiert - Mit Sascha Lobo". Im Showprogramm desSenders setzen die neuen Sendungen mit Shahak Shapira und Laura Karasek Akzente.Für das Jahr 2020 sind weitere Auftrags- und Koproduktionen in den Genres Dramaund Sitcom geplant sowie der Erwerb weiterer europäischer Serien. Neue Factual-und Show-Formate werden den Innovationspool von ZDFneo ergänzen.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4468425OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell