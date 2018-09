Mainz (ots) -Seine Fangemeinde hat William Cohn, der Mann mit der sonorenStimme und den auffälligen Strickpullovern, nicht nur im "NEO MAGAZINROYALE": Als schrulliger Mr. Brain startet er nun in die zweiteStaffel der ZDFneo-Doku-Reihe "Callin' Mr. Brain" und präsentiertkuriose Fakten aus Geschichte und Wissenschaft. Start ist am Sonntag,30. September 2018, 16.00 Uhr, in ZDFneo.Anlässlich des bevorstehenden Tages der Deutschen Einheit stellter in Folge eins, "Bedeutende Wenden", fest, dass dieWiedervereinigung 1990 nicht die erste ihrer Art in Deutschland war.Vielmehr ist die deutsche Geschichte voller Teilungen undVereinigungen. Von Kaiser Otto I. über Martin Luther bis zu NapoleonBonaparte - ironischerweise hat kaum einer mehr dazu beigetragen,dass die Deutschen zueinander finden, als der kleine Korse.Die zweite Staffel der Dokumentations-Reihe umfasst neun45-minütige Episoden und ist ab 30. September 2018 sonntagnachmittagsin ZDFneo zu sehen.Folge eins wird am Tag der Deutschen Einheit, Mittwoch, 3. Oktober2018, 9.30 Uhr, wiederholt.In den weiteren Folgen widmet sich Mr. Brain in gewohnthumorvoller Manier spannenden Themen, von revolutionären Trends biszu geheimnisvollen Schurken.In der ZDFmediathek sind die Folgen an ihrem jeweiligenErstausstrahlungstag ab 10.00 Uhr abrufbar.http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoAnsprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/mrbrainPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell