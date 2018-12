Mainz (ots) -William Cohn ("NEO MAGAZIN ROYALE", "Callin' Mr. Brain") feiert anSilvester seinen Geburtstag und lädt am Dienstag, 31. Dezember 2018,22.20 Uhr, in ZDFneo zum "Dinner for Cohn" ein. Die rund 15-minütigeComedy, eine Parodie des Klassikers "Dinner for One", wird amMittwoch, 1. Januar 2019, um 5.10 Uhr in ZDFneo wiederholt. In derZDFmediathek ist die Sendung bereits ab Montag, 30. Dezember 2018,abrufbar.Alle geladenen Geburtstagsgäste sind verhindert und sagen ab. Gut,dass William Cohn sich zumindest auf seinen trinkfesten Butler undUntermieter Marti Fischer ("Bongo Boulevard", funk) verlassen kann.Am Ende gibt es vier Prominente, die sich richtig ärgern werden,nicht dabei gewesen zu sein: Angela Merkel, Klaus Kinski, UdoLindenberg und Dieter Bohlen. Denn die Feier entwickelt eine ganzeigene Dynamik.Ansprechpartnerin: Christina Betke, Telefon: 06131 - 70-12717;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dinnerforcohnSendungsseite: http://dinnerforcohn.zdfneo.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFneohttp://facebook.com/ZDFneoPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell