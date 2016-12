Mainz (ots) -Der Digitalsender ZDFneo erreicht 2016 durchschnittlich 2,1Prozent Markanteil beim Gesamtpublikum. Das ist eine Steigerung von0,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bei den 14- bis 49-Jährigenerreicht der Sender 1,3 Prozent Marktanteil (+ 0,2 Prozent gegenüber2015). Durchschnittlich haben 4,86 Millionen Zuschauer täglich ZDFneoeingeschaltet, das sind rund 900 Tsd. mehr als 2015.ZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut: "Eine Steigerung von 0,5 Prozentim deutschen TV-Markt ist eine bemerkenswerte Leistung. Das hat indiesem Jahr kein privater Sender geschafft. Seit 2009 legt ZDFneokontinuierlich zu. Jetzt steht unser Digitalkanal an der Schwelle zurGruppe der 10 erfolgreichsten TV-Sender in Deutschland."Fiction, Show und Social Factual prägen das Angebot von ZDFneo.Die im November gestartete erste eigene Dramaserie "Tempel" mit KenDuken (Marktanteil: 1,8 Prozent) wurde drei Mal für den DeutschenFernsehpreis nominiert. Beim jüngeren Publikum ist auch dieeigenproduzierte Sitcom "BLOCKBUSTAZ" mit Eko Fresh (Zuschauergesamt: Marktanteil: 1,4 Prozent) gut angekommen.Das Grimme-Preis prämierte "NEO MAGAZIN ROYALE" hat längstKultcharakter. Die Show ist vor allem auch auf nicht-linearenPlattformen erfolgreich und setzt regelmäßig Themen, die fürGesprächsstoff sorgen. Durchschnittlich erreicht das "NEO MAGAZINROYALE mit Jan Böhmermann" in der ZDFMediathek 191 Tsd. Abrufe proFolge.Im Genre "Social Factual" hat der Sender mit "Wie sexistisch sindwir?" einen auffälligen Programmakzent gesetzt. Zum Erfolgskonzeptvon ZDFneo gehören außerdem auch internationale Lizenzserien.Erfolgreiche Free-TV-Premieren 2016 waren "Coppers" (3,6 Prozent),"The Killer Inside" (3,2 Prozent) und "No Offence" (2,0 Prozent).Auch in der Mediathek hat ZDFneo seine Reichweiten ausgebaut. Ander Spitze lagen dort das "NEO MAGAZIN ROYALE" vom 12. Mai 2016 mit496 Tsd. Abrufen und das Talk-Format "Schulz und Böhmermann" vom 10.Januar 2016 mit 339 Tsd. Abrufen.http://zdfneo.dehttp://twitter.com/ZDFneohttp://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell