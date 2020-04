ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 9. April 2020

Mainz (ots) -Woche 18/20 Samstag, 25.04.Bitte Programmänderung beachten:19.30 Familien allein zu Haus Social Factual Mit Collien Ulmen-Fernandes(Die Sendung "No-Name oder Marke? (2)" entfällt. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 19/20 Sonntag, 03.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:21.45 neoriginal Liebe.Jetzt! Plötzlich PaarThorsten Jürgen Vogel Jana Natalia Belitski Lamia Dela DabulamanziSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike Gnida Kamera: Juan Sarmiento G. Buch: Lena Krumkamp Regie: Pola Beck Deutschland 202022.05 neoriginal Liebe.Jetzt! Ja, nein, vielleicht?Lucy Lea Zoe Voss Max Leonard Scheicher Helen Sarina RadomskiSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike Gnida Kamera: Juan Sarmiento G. Buch: Luisa Hardenberg Regie: Tom Lass Deutschland 202022.25 neoriginal Liebe.Jetzt! Der KussHeiner Sebastian Schwarz Meike Marie Burchard Aylin Maryam ZareeSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike Gnida Kamera: Johannes M. Louis Buch: Alexander Lindh Regie: Tom Lass Deutschland 202022.45 neoriginal Liebe.Jetzt! Was sich liebt ...Merle Nina GummichSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike Gnida Kamera: Juan Sarmiento Buch: Annette Lober Regie: Pola Beck Deutschland 202023.05 neoriginal Liebe.Jetzt! NachtschwärmerLena Isabel Thierauch Katharina Kara Schröder Pfarrer Mehmet AtesçiSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike Gnida Kamera: Johannes M. Louis Buch: Malte Welding Regie: Tom Lass Deutschland 202023.25 neoriginal Liebe.Jetzt! Ain' t no sunshineTom Aleksandar Jovaovic Bella Clelia SartoSchnitt: Till Ufer, David Hartmann, Heike Gnida Kamera: Juan Sarmiento Buch: Jane Ainscough Regie: Pola Beck Deutschland 202023.45 heute-show Nachrichtensatire mit Oliver Welke (ZDF 1.5.2020)0.15 Homies (vom 28.4.2020)0.45 Inspector Banks Die letzte Rechnung Nach dem Roman "Dry Bones That Dream" von Peter Robinson (ZDF 16.11.2014)2.15 Lewis Stimmen aus dem Jenseits Der Oxford Krimi (vom 22.7.2016)3.45 Inspector Barnaby Die Vögel Nach Motiven von Caroline Graham (vom 29.11.2015)5.15 Inspector Barnaby Du musst dran glauben! Nach Motiven von Caroline Graham (vom 4.1.2014)("Titel folgt" um 21.45 Uhr bitte streichen. Die Sendungen "Merz gegen Merz" um 4.40 Uhr entfällt.)Montag, 04.05.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.45 Homies (vom 28.4.2020) 7.15 Kerners Köche (ZDF 10.6.2017) Deutschland 2017(Die Sendung "Dinner Date" um 6.35 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 21/20 Donnerstag, 21.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:6.10 300 Worte Deutsch Komödie (vom 3.10.2019)Lale Pegah Ferydoni Dr. Ludwig Sarheimer Christoph Maria Herbst Hodscha Cengiz Demirkan Vedat Erincin Marc Rehmann Christoph Letkowski Connie Nadja Uhl Kenan Semih Yavsaner Fatma Beste Bereket und andereSchnitt: Anne Fabini Musik: Michael Kadelbach, Christopher Bremus Kamera: Kolja Brandt Buch: Ali Samadi Ahadi, Arne Nolting, Gabriela Sperl, Züli Aladag Regie: Züli Aladag Deutschland 20147.45 Heiraten ist nichts für Feiglinge Komödie (vom 30.5.2019)Kathi Anna Maria Sturm Theo Kostja Ullmann Caro Nadja Becker Jan Maximilian Grill Brith Jasmin Schwiers Markus Bernhard Piesk Maria Barbara Meier Ralf Daniel Zillmann Holger Josef Heynert Paul Christian Näthe und andereMusik: Andy Groll Kamera: Uwe Schäfer Buch: Arndt Stüwe Regie: Holger Haase Deutschland 20159.15 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 23.12.2019)10.25 Bares für Rares - Lieblingsstücke Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 19.11.2017)12.30 Inspektor Clouseau - Der irre Flic mit dem heißen Blick (Revenge of the Pink Panther)14.05 Inspektor Clouseau - Der "beste" Mann bei Interpol (Pink Panther Strikes Again)15.45 Der rosarote Panther: Ein Schuss im Dunkeln (A Shot in the Dark)17.25 Astrid Lindgren: Pippi in Taka-Tuka-Land("Titel folgt" um 6.00 Uhr bitte streichen. Weiterer Ablauf ab 18.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4568897OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell