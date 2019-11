ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 7. November 2019

Mainz (ots) -Woche 51/19Donnerstag, 19.12.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Terra XDeutschland von oben - Ein WintermärchenFilm von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus(vom 24.12.2018)Deutschland 20167.20 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 18.12.2013)Deutschland 20118.15 Lafer!Lichter!Lecker!Das große Weihnachtsmenü(vom 21.12.2009)9.15 Lafers Kochschule(ZDF 30.11.2019)Deutschland 2019......5.30 Terra Xpress-6.00 Jagd auf Pilzdiebe und der Hüttenzauber(ZDF 30.10.2016)Deutschland 2016("Terra X: Russland von oben - Kamtschatka und die wilden Tiere"entfällt"; ab 10.00 Uhr Programm wie ausgedruckt; "Terra X: Märchen &Sagen - Sterntaler und das himmlische Gold" verschiebt sich aufFreitag, 20.12., 6.00 Uhr).Freitag, 20.12.Bitte Programmänderungen beachten:6.00 Terra XMärchen & SagenSterntaler und das himmlische Gold(vom 10.2.2010)Deutschland 20056.40 An Tagen wie diesenWeihnachten(vom 8.12.2019)7.25 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(vom 19.12.2013)Deutschland 20118.20 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(ZDF 23.12.2011)Deutschland 20119.15 Lafers Kochschule(ZDF 14.12.2019)Deutschland 2019(Terra X: Märchen & Sagen - Der Rattenfänger und die verschwundenenKinder" entfällt; ab 9.55 Uhr Programm wie ausgedruckt).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell