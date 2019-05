ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 7. Mai 2019

Mainz (ots) -Woche 19/19Dienstag, 07.05.Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:0.10 neoriginalBLOCKBUSTAZ6. Überfall(vom 26.4.2016)0.45 Arne Dahl: TotenmesseNach dem gleichnamigen Roman(vom 28.10.2018)2.35 Jussi Adler-Olsen: Schändung(Fasandraeberne)4.25 Letzte Spur BerlinEhrenamt(vom 8.8.2017)5.10 Letzte Spur BerlinFreispruch(vom 15.8.2017)5.50 Terra Xpress-6.20 Wetterjäger in Deutschland(vom 7.3.2017)(Die Sendung "Gätjens großes Kino" entfällt.)Donnerstag, 09.05.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:23.40 neoriginalGreyzone - No Way OutDie erste Mission(vom 13.9.2018)0.25 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(von 22.15 Uhr)1.05 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(vom 5.5.2019)1.35 Shapira ShapiraEine Comedy-Show mit Shahak Shapira(vom 7.5.2019)2.05 neoriginalCountdown CopenhagenTag 1Nach einer Idee von Kasper Barfoed(vom 6.10.2017)2.50 neoriginalCountdown CopenhagenTag 2Nach einer Idee von Kasper Barfoed(vom 7.10.2017)3.35 Code 37Der Serientäter(vom 15.4.2015)4.25 Code 37Vermisst(vom 22.4.2015)5.15 Gätjens großes Kino(ZDF 25.4.2019)5.35 Dicte-7.00 Das nächste OpferNach dem Roman "Selvrisiko" von Elsebeth Egholm(vom 22.11.2014)(Die Sendung "Neu im Kino" entfällt.)Woche 20/19Samstag, 11.05.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderungen beachten:6.15 Terra XRussland von obenSt. Petersburg, Moskau und die WolgaFilm von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus(vom 20.1.2019)7.00 Terra XRussland von obenKaukasus und der tiefe Süden(vom 5.5.2019)7.45 Terra XDie Europa-SagaWoher wir kommen - wer wir sindDokumentation mit Christopher Clark(vom 7.1.2018)8.30 Terra XDie Europa-SagaWoran wir glauben - was wir denkenDokumentation mit Christopher Clark(vom 7.1.2018)9.15 Terra XDie Europa-SagaWas uns antreibt - was wir uns nehmenDokumentation mit Christopher Clark(vom 7.1.2018)10.00 Terra XDie Europa-SagaWas wir erschaffen - was wir uns leistenDokumentation mit Christopher Clark(vom 14.1.2018)10.40 Terra XDie Europa-SagaWas uns eint - was uns teiltDokumentation mit Christopher Clark11.25 Terra XDie Europa-SagaWo wir stehen - was uns bleibtDokumentation mit Christopher Clark12.10 Terra XDie Alpen - Eine große Geschichte(vom 2.6.2018)12.55 Terra XExpedition Deutschland (1)Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre13.40 Terra XExpedition Deutschland (2)Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre14.20 Terra XExpedition EuropaDie Verwandlung des Kontinents15.05 Terra XDer geheime Kontinent1. Was geschah vor Kolumbus?(vom 19.7.2010)15.50 Terra XDer geheime Kontinent2. Sie kamen über das Meer(vom 26.7.2010)(Die Sendungen "Expedition Europa: Die Geburt des Kontinents" um 6.15Uhr und 15.50 Uhr sowie "Expedition Europa: Die Verwandlung desKontinents" um 7.00 Uhr entfallen. Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wievorgesehen.)Sonntag, 12.05.Bitte Programmänderung beachten:10.40 Terra XCasanova - die Kunst der Verführung(vom 27.4.2013)(Die Sendung "Die Macht der schönen Konkubine" entfällt. WeitererAblauf ab 11.25 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 13.05.Bitte nochmalige Programmänderung beachten:4.50 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensVietnam - Zerbrechliche Schönheit(vom 10.2.2018)(Die Sendung "Faszination Erde - mit Dirk Steffens: Arabien..."entfällt. Weiterer Ablauf ab 5.35 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 15.05.Bitte nochmalige Programmänderung beachten:3.55 Terra XCasanova - die Kunst der Verführung(vom 27.4.2013)(Die Sendung "Die Macht der schönen Konkubine" entfällt. WeitererAblauf ab 4.35 Uhr wie vorgesehen.)Woche 21/19Samstag, 18.05.Bitte Programmänderung beachten:9.55 Terra XCasanova - die Kunst der Verführung(vom 27.4.2013)(Die Sendung "Die Macht der schönen Konkubine" entfällt. WeitererAblauf ab 10.40 Uhr wie vorgesehen.)Dienstag, 21.05.Bitte Programmänderung beachten:5.10 Terra XpressSensationsfund im Keller und das Donner-Rätsel(vom 24.3.2016)(Die Sendung "Terra Xpress: Ihr Fang des Lebens" entfällt. WeitererAblauf ab 5.40 Uhr wie vorgesehen.)Woche 22/19Freitag, 31.05.Bitte Programmänderung beachten:5.45 Terra Xpress-6.15 Was tun, wenn ein Wolf dasteht? (vom 2.9.2017)(Die Sendung "Terra Xpress: Können Tiere doch mehr als gedacht?"entfällt.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell