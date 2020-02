ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 5. Februar 2020

Mainz (ots) -Woche 08/20Sonntag, 16.02.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Der gute BulleKrimi von Lars Becker(vom 23.7.2019)Fredo Schulz Armin RohdeMilan Filipovic Edin HasanovicLola Karras Nele KiperRoland Bischoff Axel PrahlMelissa Bols Melika ForoutanJimmy Olsen Max SimonischekEdith Bischoff Gaby DohmFelix Montabaur Jr. Thomas HeinzeRingo Lambertz Mark KellerPaul Schellack Johann von BülowGregor Bukowski Thomas Lawinkyund andereSchnitt: Eva SchnareMusik: Hinrich Dageför, Stefan WulffKamera: Andreas ZickgrafBuch und Regie: Lars BeckerDeutschland 2017(Die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" entfällt. Weiterer Ablaufab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 20.02.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:0.40 neoriginalTrapped II - Gefangen in Island (6)1.30 neoriginalTrapped II - Gefangen in Island (7)2.10 neoriginalTrapped II - Gefangen in Island (8)3.00 neoriginalTrapped II - Gefangen in Island (9)3.45 neoriginalTrapped II - Gefangen in Island (10)4.40 NEO MAGAZIN ROYALE Classics (17)5.10 Familie BraunSpieleabend(ZDF 4.3.2016)5.15 The Coroner-6.00 Seemannsgarn(vom 24.3.2017)(Die Sendung "The Coroner: Verfluchtes Gold" wurde auf Freitag,21.02.2020, verschoben.)Freitag, 21.02.Bitte Folgenänderung beachten:6.00 The CoronerVerfluchtes Gold(Text und weitere Angaben siehe 20.2.2020)(Die Sendung "The Coroner: Strandgut" entfällt. Weiterer Ablauf ab6.45 Uhr wie vorgesehen.)Woche 10/20Sonntag, 01.03.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen(Text und weitere Angaben s. 8..3.2020)(Die Sendung "Aktenzeichen XY ... ungelöst" entfällt. Weiterer Ablaufab 21.45 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 02.03.Bitte Folgenänderung beachten:7.20 Kerners Köche(vom 7.11.2018)Deutschland 2017(Die Sendung "Kerners Köche: Osterspezial" wurde auf Donnerstag,09.04.2020, verschoben. Weiterer Ablauf ab 8.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 11/20Sonntag, 08.03.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Die Toten von HamelnMystery-Thriller(vom 18.5.2014)Johanna Bischoff Julia KoschitzJan Faber Bjarne MädelDr. Georg Bischoff Matthias HabichDr. Charlotte Bischoff Ruth ReinekeDavid Fernandez Hannes Wegenerund andereMusik: Ralf WienrichKamera: Eeva FleigBuch: Annette Hess, Christiane HessRegie: Christian von CastelbergDeutschland 2013(Die Sendung "Erzgebirgskrimi - Der Tote im Stollen" wurde aufSonntag, 01.03.2020, vorgezogen. Weiterer Ablauf ab 21.45 Uhr wievorgesehen.)Freitag, 13.03.Bitte Zeitkorrekturen und Programmänderung beachten:22.45 The BayVerdachtFree-TV Premiere23.30 The BayEntführungFree-TV Premiere0.15 The BayVerstrickungFree-TV Premiere1.00 The BayAbschiedFree-TV Premiere1.45 The BayGeständnisFree-TV Premiere2.30 From DarknessErinnerung(vom 15.5.2017)3.25 From DarknessVermutung(vom 15.5.2017)4.15 From DarknessGeheimnis(vom 22.5.2017)5.10 The Killer InsideDer Weg der Macht(vom 24.10.2016)5.50 Frag den Lesch-6.05 Der Mensch - ein "sozialer Meteoriteneinschlag"?(vom 10.10.2013)Deutschland 2013Woche 12/20Sonntag, 15.03.Bitte Programmänderungen beachten:14.20 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)(vom 15.5.2012)15.05 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)(vom 22.5.2012)(Die Sendungen "Expedition Europa" um 14.20 Uhr und 15.05 Uhrentfallen. Weiterer Ablauf ab 15.50 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 16.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:0.40 The RookieEin neuer Anfang (vom 3.1.2020)John Nolan Nathan FillionAngela Lopez Alyssa DiazSergeant Wade Grey Richard T. JonesJackson West Titus Makin Jr.Lucy Chen Melissa O'NeilTalia Bishop Afton WilliamsonTim Bradford Eric WinterCaptain Zoe Andersen Mercedes Masonund andereBuch: Alexi HawleyRegie: Liz FriedlanderUSA 20181.25 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke1.55 Lass dich überwachen! WoherWoher wir kommen5.10 Terra XBier - Eine Welt-Geschichte(vom 5.3.2016)5.50 Terra XEin Tag in der Kaiserzeit(vom 7.1.2017)(Die Sendung "Spooks - Im Visier des MI5" entfällt.)Dienstag, 17.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.10 WilsbergNackt im Netz(vom 8.1.2014)0.40 Merz gegen MerzHoch soll'n sie leben(von 22.15 Uhr)1.05 neoriginalNix FestesOffiziell am Arsch(von 22.40 Uhr)1.35 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(von 21.45 Uhr)2.10 Hamilton - Im Interesse der Nation(Hamilton - I nationens interesse)3.50 Familie BraunDeutschunterricht(ZDF 26.2.2016)3.50 Terra XDeutschland bei NachtStadtFilm von Sarah Eslar(vom 15.2.2020)4.35 Terra XpressInvasion der Touris und Blitze unterm Gipfelkreuz(vom 23.10.2019)5.15 Terra XExpedition Deutschland (1)Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre(vom 14.12.2013)5.55 Terra X-6.40 Expedition Deutschland (2)Eine Zeitreise durch 500 Millionen Jahre(vom 14.12.2013)(Die Sendung "Nix Festes: Es ist kompliziert" wurde auf Dienstag,24.03.2020, verschoben.)