ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. März 2017

Mainz (ots) -Woche 11/17Samstag, 11.03.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 Housesitter - Lügen haben schöne Beine(Housesitter)(Text und weitere Angaben s. 18.3.2017)21.45 Gätjens großes Kino22.05 Gestrandet im Paradies(Three)23.40 Unvergessen(Not Forgotten)1.05 Das Dorf der Verdammten(Village of the Damned)2.35 Unvergessen(Not Forgotten)(von 23.40 Uhr)4.00 Der schnellste Weg zum Jenseits(A Lovely Way to Die)5.40 Kessler ist...-6.10 Jörn Schlönvoigt(vom 2.10.2014)(Der Spielfilm "Sein Name ist Mad Dog" wurde auf Samstag, 18.03.2017verschoben)Woche 12/17Samstag, 18.03.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Sein Name ist Mad Dog(Mad Dog and Glory) (Text und weitere Angaben s. 11.3.2017)21.45 Das Russland-Haus(The Russia House)23.40 Flucht von Alcatraz(Escape from Alcatraz)1.25 Verschollen im Bermuda-Dreieck(Airport '77)3.10 Flucht von Alcatraz(Escape from Alcatraz)(von 23.40 Uhr)5.00 Die RettungsfliegerHeiß und Kalt(vom 8.10.2013)5.45 Neu im Kino"Der Himmel wird warten" von Marie-Castille Mention-SchaarDeutschland 20175.50 Terra X-6.35 Deutschland von obenStadt 2(vom 6.11.2010)(Der Spielfilm "Housesitter - Lügen haben schöne Beine" wurde aufSamstag, 11.3.2017 vorgezogen.)Woche 15/17Dienstag, 11.04.Bitte Folgenänderung beachten:21.45 Letzte Spur BerlinStaatsfeindinOliver Radek Hans-Werner MeyerMina Amiri Jasmin TabatabaiSandra Reiß Susanne BormannDaniel Prinz Florian PanznerCaro Haffner Julia ThurnauSebastian Conrad Hubertus HartmannJan. B. Warnke Eric BouwerAnna Alexandrowna Teresa HarderGeorg Rickert Ernst StoetznerNatascha Kulygin Rosa EnskatElena Alexandrowna Nadja Bobylevaund andereMusik: Dirk LeupolzKamera: Philipp KirsamerBuch: André GeorgiRegie: Felix HerzogenrathGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2014(Die Sendung "Letzte Spur Berlin: Wunschbild" entfällt. WeitererAblauf ab 22.30 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell