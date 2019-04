ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 3. April 2019

Mainz (ots) -Woche 18/19Donnerstag, 02.05.Bitte Programmänderungen beachten:5.25 Dicte-6.55 BlutzollNach dem Roman"Personskade" von Elsebeth Egholm(vom 15.11.2014)Dicte Svendsen Iben HjejleJohn Wagner Lars BrygmannAnne Skov Larsen Lærke WintherIda Marie Svensson Lene Maria ChristensenBo Skytte Dar SalimTorsten Svendsen Lars RantheOtto Kaiser Peter SchrøderLinda Bentsen Ditte Ylva OlsenRose Svendsen Emilie Claudius KruseChristian Willadsen Ulrick JeppesenMusik: Jeppe KaasKamera: Rasmus HeiseDrehbuch: Christian KnudsenRegie: Jannik JohansenGemeinschaftsproduktion von mit TV4, westdänische Filmförderung,ZDF& ZDF Enterprises in Zusammenarbeit mitSF Film, TV2 Norge mit Unterstützung vonPublic Service Puljen, Nordisk Film &TV Fond & MediaDänemark 2012(Die Sendung "Inspector Banks" entfällt.)Freitag, 03.05.Bitte Programmänderungen beachten:Die Sendung "Inspector Banks" um 6.10 Uhr entfällt. Weiterer Ablaufab 6.55 Uhr wie vorgesehen.)Woche 19/19Donnerstag, 09.05.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:4.40 Code 37Vermisst(vom 22.4.2015)5.30 Neu im Kino"Verachtung" von Christoffer BoeDeutschland 20195.35 Dicte-7.00 Das nächste OpferNach dem Roman "Selvrisiko" von Elsebeth Egholm(vom 22.11.2014)Dicte Svendsen Iben HjejleJohn Wagner Lars BrygmannAnne Skov Larsen Lærke WintherIda Marie Svensson Lene Maria ChristensenBo Skytte Dar SalimTorsten Svendsen Lars RantheOtto Kaiser Peter SchrøderLinda Bentsen Ditte Ylva OlsenRose Svendsen Emilie Claudius KruseChristian Willadsen Ulrick JeppesenMusik: Jeppe KaasKamera: Jens SchlosserDrehbuch: Christian KnudsenRegie: Charlotte Sachs BostrupGemeinschaftsproduktion von mit TV4, westdänische Filmförderung,ZDF& ZDF Enterprises in Zusammenarbeit mitSF Film, TV2 Norge mit Unterstützung vonPublic Service Puljen, Nordisk Film &TV Fond & MediaDänemark 2012(Die Sendung "Inspector Banks" entfällt.)Freitag, 10.05.Bitte Programmänderungen beachten:Die Sendung "Inspector Banks" um 6.15 Uhr entfällt. Weiterer Ablaufab 7.00 Uhr wie vorgesehen.)Woche 20/19Donnerstag, 16.05.Bitte Programmänderungen beachten:5.30 Gätjens großes Kino5.40 Dicte-6.15 Der tote KnabeNach dem Roman "Skjulte Fejl & Mangler" von Elsebeth Egholm(vom 6.12.2014)Dicte Svendsen Iben HjejleJohn Wagner Lars BrygmannAnne Skov Larsen Lærke WintherIda Marie Svensson Lene Maria ChristensenBo Skytte Dar SalimTorsten Svendsen Lars RantheOtto Kaiser Peter SchrøderLinda Bentsen Ditte Ylva OlsenRose Svendsen Emilie Claudius KruseChristian Willadsen Ulrick JeppesenMusik: Jeppe KaasKamera: Jens SchlosserDrehbuch: Oliver UssingRegie: Charlotte Sachs BostrupGemeinschaftsproduktion von mit TV4, westdänische Filmförderung,ZDF& ZDF Enterprises in Zusammenarbeit mitSF Film, TV2 Norge mit Unterstützung vonPublic Service Puljen, Nordisk Film &TV Fond & MediaDänemark 2012(Die Sendungen "Neu im Kino" und "Inspector Banks" entfallen.)Freitag, 17.05.Bitte Programmänderungen beachten:Die Sendung "Inspector Banks" um 6.20 Uhr entfällt. Weiterer Ablaufab 7.05 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell