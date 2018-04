ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 30. April 2018

Mainz (ots) -Woche 18/18Dienstag, 01.05.Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:21.45 Ein Fall für zweiVerhängnisvolle Freundschaft(vom 17.8.2017)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeFrederic Katzner Jürgen TarrachAlexander Bast Rainer SellienNele Sina TkotschGabi Hornberg Kathrin KühnelHaftrichterin Peters Gudrun Landgrebeund andereMusik: Mario LauerKamera: Ludwig FranzBuch: Florian OellerRegie: Marcus UlbrichtGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF Enterprises22.40 BLOCKBUSTAZAbschied23.10 Im KnastAchtung Freiheit!Gefängnis-Sitcom23.40 Ein Fall für zweiVerhängnisvolle Freundschaft(von 21.45 Uhr)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeFrederic Katzner Jürgen TarrachAlexander Bast Rainer SellienNele Sina TkotschGabi Hornberg Kathrin KühnelHaftrichterin Peters Gudrun Landgrebeund andereMusik: Mario LauerKamera: Ludwig FranzBuch: Florian OellerRegie: Marcus UlbrichtGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 20140.35 Silent WitnessDas Vermächtnis (1)(vom 20.9.2014)1.30 Silent WitnessDas Vermächtnis (2)(vom 20.9.2014)2.20 Der Kandidat(Kandidaten / The Candidate)3.55 neoManiacsSketch-Comedy(vom 13.4.2017)4.25 An Tagen wie diesenDer 1. Mai5.20 Terra X-6.00 Abenteuer KaribikFilm von Christopher Gerisch und Anja Kindler(Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr sowie"Frag den Lesch" entfallen.)Woche 19/18Dienstag, 08.05.Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:21.45 Ein Fall für zweiMörderisches Vertrauen(vom 17.8.2017)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeAmy Beck Anna BrüggemannMatthias Luber Marc HosemannKommissar Stolze Jan Henrik StahlbergPavel Kukalek Pjotr OlevGabi Hornberg-Renners Kathrin KühnelKalle Hörzner Jürgen RißmannHerr Meier Ciro de ChiaraSören Tjurberg Mads Hjulmandund andereMusik: Thomas OsterhoffKamera: Ralf NoackBuch: Florian OellerRegie: Andreas HerzogGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 201422.40 BLOCKBUSTAZLottoking23.10 Im KnastÄrger im ParadiesGefängnis-Sitcom23.40 Ein Fall für zweiMörderisches Vertrauen(von 21.45 Uhr)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeAmy Beck Anna BrüggemannMatthias Luber Marc HosemannKommissar Stolze Jan Henrik StahlbergPavel Kukalek Pjotr OlevGabi Hornberg-Renners Kathrin KühnelKalle Hörzner Jürgen RißmannHerr Meier Ciro de ChiaraSören Tjurberg Mads Hjulmandund andereMusik: Thomas OsterhoffKamera: Ralf NoackBuch: Florian OellerRegie: Andreas HerzogGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 20140.35 Silent WitnessZwischen den Welten (1)(vom 27.9.2014)1.30 Silent WitnessZwischen den Welten (2)(vom 27.9.2014)2.20 Tod in Sevilla(La ignorancia de la sangre)3.55 Gätjens großes Kino(vom 26.4.2018)4.05 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensArabien - Zauberreich zwischen den Welten4.50 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSahara - Schätze im Sandmeer5.30 Terra Xpress-6.00 Heiße Spuren auf Mallorcamit Dirk Steffens(vom 19.3.2015)(Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.35 Uhr, "Neuim Kino" und "Deutschland-Saga" entfallen.)Woche 20/18Dienstag, 15.05.Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:21.45 Ein Fall für zweiGefahr hinter Gittern(vom 24.8.2017)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeVera Neuhaus Catherine FlemmingPatrick Meissner Antonio WannekHeiko Gosch Tino MewesSandra Heise Friederike BechtRoman Winkler Max HoppGabor Horvarth David BredinNele Sina TkotschAlexander Neuhaus Daniel RoesnerJVA-Beamter Diester Ferdinand Grözingerund andereMusik: Thomas Osterhoff, Stephan RömerKamera: Ralf NoackBuch: Kai-Uwe HasenheitRegie: Andreas HerzogGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 201422.40 BLOCKBUSTAZHochzeit23.10 Im KnastDer Zweiäugige unter den BlindenGefängnis-Sitcom23.40 Ein Fall für zweiGefahr hinter Gittern(von 21.45 Uhr)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeVera Neuhaus Catherine FlemmingPatrick Meissner Antonio WannekHeiko Gosch Tino MewesSandra Heise Friederike BechtRoman Winkler Max HoppGabor Horvarth David BredinNele Sina TkotschAlexander Neuhaus Daniel RoesnerJVA-Beamter Diester Ferdinand Grözingerund andereMusik: Thomas Osterhoff, Stephan RömerKamera: Ralf NoackBuch: Kai-Uwe HasenheitRegie: Andreas HerzogGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 20140.35 Silent WitnessTödliches Video (1)(vom 2.3.2015)1.30 Silent WitnessTödliches Video (2)(vom 2.3.2015)2.20 Blood - Mord am Meer(Blood)3.45 Gätjens großes Kino(vom 29.4.2018)4.00 Terra XHerman, der ApacheEin Deutscher unter Indianern4.45 Terra XPyramiden in Amerika5.30 Terra X-6.00 Sensationsfund in BrasilienDie ersten Amerikaner(Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.30 Uhr sowie"Terra Xpress" entfallen.)Woche 21/18Dienstag, 22.05.Bitte nochmalige Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:21.45 Ein Fall für zweiTödliche Vergangenheit(vom 24.8.2017)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeJens Möhring Tobias OertelAnnabelle Apponyi Muriel BaumeisterNele Sina TkotschTheo Lampert Andreas WellanoMiguel Salvatore GrecoGünther Tremmel Philippe JacqLuise Graf Barbara FockeSalazar Ivan GallardoKTU-Beamter Schultheiss Sascha NathanSekretärin Renners Alexandra Bentzund andereMusik: Mario LauerKamera: Ludwig FranzBuch: Florian OellerRegie: Marcus UlbrichtGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 201422.40 BLOCKBUSTAZTalent23.10 Im KnastEin Manni sieht rotGefängnis-Sitcom23.40 Ein Fall für zweiTödliche Vergangenheit(von 21.45 Uhr)Leo Oswald Wanja MuesBenni Hornberg Antoine Monot, Jr.Dr. Oskar Renners Thomas ThiemeConni Leinfelder Christina HeckeJens Möhring Tobias OertelAnnabelle Apponyi Muriel BaumeisterNele Sina TkotschTheo Lampert Andreas WellanoMiguel Salvatore GrecoGünther Tremmel Philippe JacqLuise Graf Barbara FockeSalazar Ivan GallardoKTU-Beamter Schultheiss Sascha NathanSekretärin Renners Alexandra Bentzund andereMusik: Mario LauerKamera: Ludwig FranzBuch: Florian OellerRegie: Marcus UlbrichtGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 20140.35 Silent WitnessDer Gnadenschuss (1)(vom 9.3.2015)1.30 Silent WitnessDer Gnadenschuss (2)(vom 9.3.2015)2.20 Ein skrupelloses Spiel(Rojo Intenso)4.05 Neu im Kino4.10 Terra XDer Raub der Mona Lisa4.50 Terra XLeonardo da Vinci - Der Genie-Code5.35 Terra X-6.20 Charles Darwin - Kaplan des Teufels?(Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 uhr und 23.30 Uhr sowie"Gätjens großes Kino" und "Terra Xpress" entfallen.)Woche 22/18Dienstag, 29.05.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:21.45 Ein Fall für zweiDer blinde Fleck(ZDF 30.10.2015)Benni Hornberg Antoine Monot, Jr.Leo Oswald Wanja MuesDr. Oskar Renners Thomas ThiemeClaudia Strauss Bettina ZimmermannNele Sina TkotschGabi Hornberg Kathrin KühnelPaula Mohnkopf Annika BlendlFrauke Behn Henriette Richter-RöhlThomas Kubisch Merab NinidzeAssistent von Kubisch Timo JacobsErik Mohnkopf Matthias ZiesingDr. Rust Marcus CalvinGerd Preysing Tim RiedelMatula Claus Theo Gärtnerund andereMusik: Mario LauerKamera: Heinz WehslingSzenenbild: Fritz GünthnerBuch: Johannes LacknerRegie: Felix HerzogenrathGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 201522.45 BLOCKBUSTAZBürgermaster23.15 Im KnastMit linksGefängnis-Sitcom23.40 Ein Fall für zweiDer blinde Fleck(von 21.45 Uhr)Benni Hornberg Antoine Monot, Jr.Leo Oswald Wanja MuesDr. Oskar Renners Thomas ThiemeClaudia Strauss Bettina ZimmermannNele Sina TkotschGabi Hornberg Kathrin KühnelPaula Mohnkopf Annika BlendlFrauke Behn Henriette Richter-RöhlThomas Kubisch Merab Ninidzeund andereMusik: Mario LauerKamera: Heinz WehslingSzenenbild: Fritz GünthnerBuch: Johannes LacknerRegie: Felix HerzogenrathGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 20150.40 Silent WitnessJagdzeit (1)Britische Krimiserie1.30 Silent WitnessJagdzeit (2)Britische Krimiserie2.25 Priest of Evil(Harjunpää ja pahan pappi)4.05 Terra XPhantome der Tiefsee - Monsterhaie4.50 Terra XpressMission in der Nordsee5.15 Terra XUniversum der Ozeane - mit Frank Schätzing (1)(Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.35 Uhr sowie"Geheimnisse der Tiefsee" entfallen.)Woche 23/18Dienstag, 05.06.Bitte Programmänderung beachten:21.45 Ein Fall für zweiAus Mangel an Beweisen(ZDF 6.11.2015)Benni Hornberg Antoine Monot, Jr.Leo Oswald Wanja MuesDr. Oskar Renners Thomas ThiemeClaudia Strauss Bettina ZimmermannNele Sina TkotschJudith Mahler Julia BrendlerAnna-Luisa Schaposi Leslie MaltonHugo Mahler Bernhard SchützRechtsanwalt Schlick Max von PufendorfRichter Helmholtz Peter LerchbaumerFrederick Schaposi Martin PlassHerr Schulze Jörg ZickRichter Rainer WillZimmermädchen Charlotte Irene ThompsonDoktorand Johannes Schedlund andereMusik: Mario LauerKamera: Heinz WehslingSzenenbild: Fritz GünthnerBuch: Mike BäumlRegie: Felix HerzogenrathGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 201522.45 BLOCKBUSTAZKokain23.15 Im KnastUnd Action!Gefängnis-Sitcom23.40 Ein Fall für zweiAus Mangel an Beweisen(von 21.45 Uhr)Benni Hornberg Antoine Monot, Jr.Leo Oswald Wanja MuesDr. Oskar Renners Thomas ThiemeClaudia Strauss Bettina ZimmermannNele Sina TkotschJudith Mahler Julia BrendlerAnna-Luisa Schaposi Leslie MaltonHugo Mahler Bernhard SchützRechtsanwalt Schlick Max von PufendorfRichter Helmholtz Peter LerchbaumerFrederick Schaposi Martin PlassHerr Schulze Jörg ZickRichter Rainer WillZimmermädchen Charlotte Irene ThompsonDoktorand Johannes Schedlund andereMusik: Mario LauerKamera: Heinz WehslingSzenenbild: Fritz GünthnerBuch: Mike BäumlRegie: Felix HerzogenrathGemeinschaftsproduktion von ZDF, SRF und ZDF EnterprisesDeutschland 20150.40 Silent WitnessUnterton (1)(vom 23.3.2015)1.35 Silent WitnessUnterton (2)(vom 23.3.2015)2.25 Der Hypnotiseur(Hypnotisören)4.10 Gätjens großes Kino4.30 Terra XGroße Völker: Die Araber5.15 Terra XGroße Völker: Die Germanen5.55 Terra X-6.40 Die Europa-SagaWoran wir glauben - Die Europa-SagaWoran wir glauben - was wir denken(Die Sendungen "Death in Paradise" um 21.45 Uhr und 23.35 Uhr sowie"Terra Xpress" entfallen.)