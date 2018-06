ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 29. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 27/18Sonntag, 01.07.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:23.10 LobbyistinSchmutz23.40 LobbyistinMut0.10 Ein starkes TeamSippenhaft1.40 Silent WitnessGefallene Engel (1)2.35 Silent WitnessGefallene Engel (2)3.30 New TricksStandings Vergangenheit (1)4.20 Neu im Kino"Die Wunderübung" von Michael KreihslDeutschland 20184.25 Inspector Barnaby-6.00 Denn du bist Staub("Inspector Barnaby: Kameraschüsse" wurde auf Montag, 02.07.2018,6.00 Uhr, verschoben.)Montag, 02.07.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Inspector BarnabyKameraschüsse(Text und weitere Angaben s. 1.7.2018)(Weiterer Ablauf ab 7.30 Uhr wie vorgesehen.)Dienstag, 03.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 Ein starkes TeamDschungelkampf(vom 9.3.2011)Verena Maja MaranowOtto Florian MartensBen Kai LentrodtReddemann Arnfried LercheSputnik Jaecki SchwarzDr. Kneissler Robert SeethalerStefan Hellmich Martin LindowYvonne Franziska JüngerJuri Schwendt Tom JahnWerner Bubenberger Fritz RothBastian Emmerling Gil OfarimSarah Emmerling Anja KnauerTom Meiser Franz DindaSwetlana Krupkinskaia Isa Czyz-KalaKai-Uwe Rosinski Jockel Tschierschund andereMusik: Thomas OsterhoffKamera: Dietmar KoelzerBuch: Leo P. Ard, Birgit GroszRegie: Martin KinkelDeutschland 200921.45 Ein starkes TeamDer Freitagsmann(vom 23.4.2014)Verena Berthold Maja MaranowOtto Garber Florian MartensReddemann Arnfried LercheBen Kolberg Kai LentrodtSputnik Jaecki SchwarzDr. Kneissler Robert SeethalerMichael Seiters Tim BergmannJulia Roggenkamp Winnie BöweRolf Blanke Christian AhlersSandra Seiters Julia MalikStefanie König Luise BerndtLukas Hannewald Kai MalinaChristian König Nils A. SchulzLea Seiters Alicia SeydingMarkus Witting Andreas SchrödersOliver Brumbach David Bredinund andereMusik: Nick Glowna, Ludwig Eckmann, Wolfram de MarcoKamera: Stefan DitnerBuch: Leo P. ArdRegie: Daniel HelferDeutschland 201423.10 BLOCKBUSTAZ3. Versicherung23.40 Nix FestesEs ist kompliziert0.10 Silent WitnessMissbrauch (1)1.05 Silent WitnessMissbrauch (2)1.55 ID:A - Frau ohne Vergangenheit(ID:A)3.30 Neu im Kino"Liebe bringt alles ins Rollen" von Franck DuboscDeutschland 2018(Die Sendungen "Entführt (1)" und "Entführt (2)" entfallen. WeitererAblauf ab 3.35 Uhr wie vorgesehen.)Mittwoch, 04.07.Bitte Zeitkorrektur beachten:6.05 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSahara - Schätze im Sandmeer6.50 Terra XDie Macht der Jahreszeiten: Frühling & Sommer7.35 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(Weiterer Ablauf ab 8.25 Uhr wie vorgesehen.)Woche 29/18Samstag, 14.07.Bitte Programmänderung beachten:1.05 The KnickWillkommen im Zirkus(vom 18.8.2015)Dr. John Thackery Clive OwenDr. Algernon Edwards André HollandHerman Barrow Jeremy BobbCornelia Robertson Juliet RylanceLucy Elkins Eve Hewsonund andereBuch: Jack Amiel, Michael BeglerRegie: Steven Soderbergh1.55 The KnickElektrifizierung(vom 18.8.2015)Dr. John Thackery Clive OwenDr. Algernon Edwards André HollandHerman Barrow Jeremy Bobbund andereBuch: Jack Amiel, Michael BeglerRegie: Steven Soderbergh2.40 The KnickSyphilis(vom 25.8.2015)Dr. John Thackery Clive OwenDr. Algernon Edwards André HollandHerman Barrow Jeremy BobbCornelia Robertson Juliet Rylanceund andereBuch: Jack Amiel, Michael BeglerRegie: Steven Soderbergh3.35 The KnickIn besseren Kreisen(vom 25.8.2015)Dr. John Thackery Clive OwenDr. Algernon Edwards André HollandHerman Barrow Jeremy BobbCornelia Robertson Juliet Rylanceund andereBuch: Jack Amiel, Michael BeglerRegie: Steven Soderbergh4.25 The KnickSilberstreif(vom 1.9.2015)Dr. John Thackery Clive OwenDr. Algernon Edwards André HollandHerman Barrow Jeremy BobbCornelia Robertson Juliet RylanceLucy Elkins Eve Hewsonund andereBuch: Steven KatzRegie: Steven Soderbergh5.05 The KnickForschungsarbeit (vom 1.9.2015)Dr. John Thackery Clive OwenDr. Algernon Edwards Andre HollandHerman Barrow Jeremy BobbCornelia Robertson Juliet RylanceLucy Elkins Eve Hewsonund andereBuch: Jack Amiel, Michael BeglerRegie: Steven Soderbergh5.55 Terra Xpress-6.25 Das Berg-Geheimnismit Dirk Steffens(vom 25.1.2014)Deutschland 2014("Outcast" und "Terra X: Abenteuer Polarkreis" entfallen.)Woche 32/18Dienstag, 07.08.22.45 Tanken - mehr als SuperPornorauschSitcom................Buch: Gernot Gricksch Bitte streichen: Julia DrachePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell