ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 28. Mai 2020

Woche 27/20 Freitag, 03.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturenbeachten:23.25 Agatha Raisin Und die tote Hexe Nach Motiven von M.C.Beaton (Text und weitere Angaben s. 10.7.2020)0.10 New Blood - Tod in London Nebenwirkungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018)1.00 New Blood - Tod in London Zufällige Begegnungen BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018)1.55 New Blood - Tod in London Der sechste Proband BBC-Original-Fassung (vom 9.3.2018)2.45 New Blood - Tod in London Eine feurige Observierung BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018)3.35 New Blood - Tod in London Im Bauch des Drachen BBC-Original-Fassung (vom 16.3.2018)4.25 New Blood - Tod in London Tödliche Beute BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018)5.20 New Blood - Tod in London -6.10 Wahre Freunde BBC-Original-Fassung (vom 23.3.2018)(Die Sendung "Eine Erde - viele Welten" wurde auf Freitag, 10.07.2020, verschoben.)Woche 28/20 Samstag, 04.07.Bitte Programmänderungen beachten:6.10 Frag den Lesch Die letzten Rätsel - Harald bekommt Besuch (vom 4.2.2015) Deutschland 2015(Weiterer Ablauf ab 6.25 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 09.07.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:0.05 Meine Stiefmutter ist ein Alien (My Stepmother is an Alien) (von 20.15 Uhr)1.45 Unheimliche Begegnung der dritten Art (Close Encounters of the Third Kind) (von 21.55 Uhr)3.55 Silent Witness Todesengel (1) (vom 25.1.2020) Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Sergio Delgado Buch: Marteinn Thorisson Regie: Mary Nighy Großbritannien 20194.45 Silent Witness Todesengel (2) (vom 25.1.2020)Dr. Nikki Alexander Emilia Fox Dr. Thomas Chamberlain Richard Lintern Dr. Jack Hodgson David Caves Cr. Clarissa Mullery Liz CarrKamera: Sergio Delgado Buch: Marteinn Thorisson Regie: Mary Nighy Großbritannien 20195.35 Filmgorillas Das Film- und Serienmagazin mit Steven Gätjen, Maria Ehrich, Silke und Daniel Schröckert Deutschland 20205.45 Candice Renoir -6.40 Bei Nacht sind alle Katzen grau (vom 2.11.2018)Candice Renoir Cécile Bois Antoine Dumas Raphaël Lenglet Mehdi Badhou Ali Marhyar Sylvie Leclerc Nathalie Boutefeu und andereBuch: Robin Barataud Regie: Sylvie Ayme(Die Sendungen "Die Brücke - Transit in den Tod (1) + (2)" wurden auf Freitag, 10.07.2020, und Folge (3) auf Samstag, 11.07.2020, verschoben.)Freitag, 10.07.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.40 The Rookie Lügen und Einsichten (vom 31.1.2020)John Nolan Nathan Fillion Angela Lopez Alyssa Diaz Sergeant Wade Grey Richard T. Jones Jackson West Titus Makin Jr. Lucy Chen Melissa O'Neil Talia Bishop Afton Williamson Tim Bradford Eric Winter Captain Zoe Andersen Mercedes Mason und andereBuch: Alexi Hawley Regie: John Terlesky USA 2018 (Weiterer Ablauf ab 7.20 Uhr wie vorgesehen.) ..................................................................... ...........Zu Freitag, 10.07.2020 21.55 Agatha Raisin Und der tote Ehemann Nach Motiven von M.C.Beaton (vom 10.3.2017)22.40 8 Tage Panik Free-TV-Premiere23.25 8 Tage Trennung Free-TV-Premiere0.10 8 Tage Glaube Free-TV-Premiere1.00 8 Tage Hoffnung Free-TV-Premiere1.50 neoriginal Die Brücke - Transit in den Tod (1) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn Stein (Text und weitere Angaben s. 9.7.2020)3.45 neoriginal Die Brücke - Transit in den Tod (2) Nach einer Idee von Måns Mårlind, Hans Rosenfeldt und Björn Stein (Test und weitere Angaben s. 9.7.2020)5.35 Terra X Eine Erde - viele Welten Inseln (Text und weitere Angaben s. 3.7.2020)(Die Sendung "Agatha Raisin: Und die tote Hexe" wurde auf Freitag, 03.07.2020 vorgezogen. "Die Brücke - Transit in den Tod (4) + (5)" wurde auf Samstag, 11.07.2020, verschoben.)