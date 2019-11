ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 26. November 2019

Mainz (ots) -Woche 48/19Donnerstag, 28.11.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzungbeachten:Zu Gast: Aya JaffMusik: Deichkind(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 0.30 Uhr und dieAusstrahlung am Sonntag, 01.12.2019 beachten.)----------------------------------------------------1.50 Shapira ShapiraEine Comedy-Show mit Shahak Shapira(vom 26.11.2019)2.20 Gätjens großes Kino2.30 neoriginalUndercover (1)Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie(vom 8.5.2019)3.10 neoriginalUndercover (2)Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie(vom 8.5.2019)4.00 neoriginalUndercover (3)Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie(vom 15.5.2019)4.50 neoriginalUndercover (4)Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie(vom 15.5.2019)5.40 neoriginal-6.35 Undercover (5)Zehnteilige belgisch-deutsche Krimiserie(vom 22.5.2019)Woche 01/20Freitag, 03.01.Bitte Programmänderungen beachten:23.10 Safe HouseFreundschaft(vom 2.2.2016)Robert Christopher EcclestonKaty Marsha ThomasonMark Paterson JosephSam James BurrowsLouisa Harriet CainsRihanna Emily DohertyMichael Peter FerdinandoSusan Kelly Harrisonund andereMusik: Daniel GiorgettiKamera: Jan JonaeusBuch: Michael CromptonRegie: Marc Evans23.55 Safe HouseFamilie(vom 2.2.2016)Robert Christopher EcclestonKaty Marsha ThomasonMark Paterson JosephSam James BurrowsLouisa Harriet CainsRihanna Emily DohertyMichael Peter FerdinandoSusan Kelly Harrisonund andereMusik: Daniel GiorgettiKamera: Jan JonaeusBuch: Michael CromptonRegie: Marc Evans0.40 Safe HouseLiebe(vom 9.2.2016)Robert Christopher EcclestonKaty Marsha ThomasonMark Paterson JosephSam James BurrowsLouisa Harriet CainsRihanna Emily DohertyMichael Peter Ferdinandound andereMusik: Daniel GiorgettiKamera: Jan JonaeusBuch: Michael CromptonRegie: Marc Evans1.25 Safe HouseVerrat(vom 9.2.2016) Robert Christopher EcclestonKaty Marsha ThomasonMark Paterson JosephSam James BurrowsLouisa Harriet CainsRihanna Emily DohertyMichael Peter Ferdinandound andereMusik: Daniel GiorgettiKamera: Jan JonaeusBuch: Michael CromptonRegie: Marc Evans2.15 Safe HouseEntführung(vom 27.11.2017)Tom Brook Stephen MoyerSam Stenham Zoe TapperJohn Channing Ashley WaltersSimon Duke Jason WatkinsLiam Duke Joel MacCormackDCI Jane Burr Sunetra SarkerDI Olly Vedder Gary CargillDani Delaney Sacha ParkinsonJulie Delaney Lynsey McLarenund andereMusik: John OpstadKamera: Baz IrvineDrehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malonenach einer Idee von Michael Crompton3.00 Safe HouseZweifel(vom 27.11.2017)Tom Brook Stephen MoyerSam Stenham Zoe TapperJohn Channing Ashley WaltersSimon Duke Jason WatkinsLiam Duke Joel MacCormackDCI Jane Burr Sunetra SarkerDI Olly Vedder Gary CargillDani Delaney Sacha ParkinsonJulie Delaney Lynsey McLarenund andereMusik: John OpstadKamera: Baz IrvineDrehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malonenach einer Idee von Michael CromptonRegie: Marc Evans3.45 Safe HouseVerdacht(vom 4.12.2017)Tom Brook Stephen MoyerSam Stenham Zoe TapperJohn Channing Ashley WaltersSimon Duke Jason WatkinsLiam Duke Joel MacCormackDCI Jane Burr Sunetra SarkerDI Olly Vedder Gary CargillDani Delaney Sacha ParkinsonJulie Delaney Lynsey McLarenLuke Griffin Stephen LordCraig Charlie Kellyund andereMusik: John OpstadKamera: Baz IrvineDrehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malonenach einer Idee von Michael CromptonRegie: Marc Evans4.30 Safe HouseAbgrund(vom 4.12.2017)Tom Brook Stephen MoyerSam Stenham Zoe TapperJohn Channing Ashley WaltersSimon Duke Jason WatkinsLiam Duke Joel MacCormackDCI Jane Burr Sunetra SarkerDI Olly Vedder Gary CargillDani Delaney Sacha ParkinsonJulie Delaney Lynsey McLarenLuke Griffin Stephen LordCraig Charlie Kellyund andereMusik: John OpstadKamera: Baz IrvineDrehbuch: Ed Whitmore / Tracey Malonenach einer Idee von Michael CromptonRegie: Marc Evans5.20 Neu im Kino"The Peanut Butter Falcon" von Tyler Nilsonund Mike Schwartz5.25 Terra X-6.15 Deutschland von oben - Ein WintermärchenFilm von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus(vom 24.12.2018)Deutschland 2016(Die Serie "Death in Paradise" ab 23.10 Uhr entfällt..)Woche 02/20Freitag, 10.01.Bitte Programmänderungen beachten:3.35 New Blood - Tod in LondonNebenwirkungenBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony Philipson4.25 New Blood - Tod in LondonZufällige BegegnungenBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony Philipson5.20 New Blood - Tod in London-6.20 Der sechste ProbandBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony Philipson(Die Sendungen "Code 37" um 3.35 Uhr, 4.20 Uhr und 5.00 Uhr sowie"Notlandung in den Alpen" entfallen.)Woche 03/20Samstag, 11.01.Bitte Programmänderungen beachten:6.20 Frag den LeschDie Entstehung der Elemente(vom 9.4.2014)(Weiterer Ablauf ab 6.35 Uhr wie vorgesehen.)----------------------------------------------------2.35 New Blood - Tod in LondonEine feurige ObservierungBBC-Original-Fassung(vom 16.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockAdam Jannsen Bart SuavekMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony Philipson3.25 New Blood - Tod in LondonIm Bauch des DrachenBBC-Original-Fassung(vom 16.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony Philipson4.15 New Blood - Tod in LondonTödliche BeuteBBC-Original-Fassung(vom 23.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Sayyad Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughJohn Malik Haluk BilginerLisa Douglas Indira VarmaMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon SmithRegie: Bill Eagles5.10 New Blood - Tod in London-6.05 Wahre FreundeBBC-Original-Fassung(vom 23.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Sayyad Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughJohn Malik Haluk BilginerLisa Douglas Indira VarmaMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon SmithRegie: Bill Eagles(Die Sendungen "Code 37" um 2.35 Uhr, 3.25 Uhr, 4.15 Uhr und 5.10 Uhrentfallen.)