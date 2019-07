ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Juli 2019

Mainz (ots) -Woche 32/19Samstag, 03.08.Bitte Programmänderungen beachten:22.15 Repo MenRemy Jude LawJake Forest WhitakerCarol Carice van HoutenBeth Alice BragaFrank Liev SchreiberPeter Chandler CanterburyRegie: Miguel SapochnikUSA 201023.55 All Is Lost - Überleben ist alles(All is Lost)USA 20121.30 neoriginalMord im MittsommerHeute Nacht bist du totNach den Romanen von Viveca Sten(vom 8.1.2016)Thomas Andreasson Jakob CedergrenNora Linde Alexandra RapaportMia Holmgren Sandra AndreisPernilla Ane Dahl TorpHarald Lars AmbleMonica Louise EdlindMargit Anki LidénSimon Lion Mon H. WallénAnna Ping Mon H. WallénJonas Stefan GödickeHenrik Jonas MalmsjöAnnika Annika OlssonSusanna Tanja LorentzonVera Saga Samuelssonund andereMusik: Fredrik EmilsonKamera: Trolle Davidson, Misio MokrosinskiDrehbuch: Camilla Ahlgren, Hans RosenfeldtRegie: Niklas Ohlson, Mattias OhlssonGemeinschaftsproduktion von Filmlance International AB in Kroprod.mit TV 4, ZDF, TV2 Norge,Shine International, DR und YLE undZDF EnterprisesSchweden 20143.25 neoriginalMidnight SunDie Todesliste5.15 Der letzte ZeugeDer Fluch der verlorenen Schätze(Der Spielfilm "Jagd durch London" und dessen WH werden auf einenspäteren Zeitpunkt verschoben. "Neu im Kino" und "Der letzte Zeuge -Die sich nach Liebe sehnen" entfallen).Mittwoch, 07.08.Bitte Programmänderungen beachten:6.50 Terra XTauchfahrt in die VergangenheitChinas Erben - Handelskrieg auf hoher See(vom 3.7.2012)...2.00 Die Deutschen IIAugust der Starke und die Liebe(vom 27.11.2010)Deutschland 2010("Terra X: Die Welt der Mumien" und "Terra X: Der Playboy auf demSachsenthron" entfallen).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell