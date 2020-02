ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 25. Februar 2020

Mainz (ots) -Woche 09/20Mittwoch, 26.02.21.45 NeuneoriginalDunkelstadt Bitte Ergänzung beachten: Audiodeskription(Ergänzung bitte auch für die Folgen der Serie "Dunkelstadt" am04.03., 11.03., 18.03., 25.03. und 01.04.2020 beachten.)Woche 11/20Mittwoch, 11.03.Bitte Programmänderungen beachten:3.50 Terra XpressVerschwunden im Schnee und Überraschung am Himmel(ZDF 17.12.2017)Deutschland 2017(Die Sendung "Terra Xpress: Was steckt hinter unbekanntemFlugobjekt?" entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 12/20Samstag, 14.03.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrektur beachten:4.50 Terra XDeutschlands Supergrabungen (1)(vom 15.5.2012)5.30 Terra X-6.15 Deutschlands Supergrabungen (2)(vom 22.5.2012)(Die Sendungen "Superbauten - Der Kölner Dom" und "Superbauten -Schloss Neuschwanstein" entfallen. Änderung bitte auch für dieAusstrahlung am Mittwoch, 18.03.2020, 6.40 und 7.25 Uhr beachten.)Freitag, 20.03.Bitte Programmänderungen beachten:5.45 Terra X-6.30 Deutschlands Supergrabungen (1)(vom 15.5.2012)(Die Sendung "Superbauten - Der Kölner Dom" entfällt.)Woche 13/20Samstag, 21.03.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Terra XDeutschlands Supergrabungen (2)(vom 22.5.2012)(Die Sendung "Superbauten - Schloss Neuschwanstein" entfällt.Weiterer Ablauf ab 7.15 Uhr wie vorgesehen.)Woche 14/20Donnerstag, 02.04.Bitte Programmänderungen beachten:0.50 neoriginalBad BanksDie Kündigung(vom 23.8.2018)Jana Liekam Paula BeerGabriel Fenger Barry AtsmaChristelle Leblanc Désirée NosbuschAdam Pohl Albrecht SchuchThao Hoang Mai Duong KieuQuirin Sydow Tobias MorettiRobert Khano Jean-Marc BarrLuc Jacoby Marc LimpachTies Jacoby Germain WagnerPeter Schultheiß Jörg Schüttaufund andereMusik: Kyan BayaniKamera: Frank LammBuch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan GalliRegie: Christian SchwochowDeutschland/Luxemburg 20181.40 neoriginalBad BanksFolge dem Schrott(vom 23.8.2018)Jana Liekam Paula BeerGabriel Fenger Barry AtsmaChristelle Leblanc Désirée NosbuschAdam Pohl Albrecht SchuchThao Hoang Mai Duong KieuQuirin Sydow Tobias MorettiRobert Khano Jean-Marc BarrLuc Jacoby Marc Limpachund andereMusik: Kyan BayaniKamera: Frank LammBuch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan GalliRegie: Christian SchwochowDeutschland/Luxemburg 20182.30 neoriginalBad BanksDer Mann aus London(vom 30.8.2018)Jana Liekam Paula BeerGabriel Fenger Barry AtsmaChristelle Leblanc Désirée NosbuschAdam Pohl Albrecht SchuchTao Hoang Mai Duong KieuQuririn Sydow Tobias MorettiRobert Khano Jean-Marc Barrund andereMusik: Kyan BayaniKamera: Frank LammBuch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan GalliRegie: Christian SchwochowDeutschland/Luxemburg 20183.20 neoriginalBad BanksAlte Schulden(vom 30.8.2018)Jana Liekam Paula BeerGabriel Fenger Barry AtsmaChristelle Leblanc Désirée NosbuschAdam Pohl Albrecht SchuchThao Hoang Mai Duong KieuQuirin Sydow Tobias MorettiRobert Khano Jean-Marc Barrund andereMusik: Kyan BayaniKamera: Frank LammBuch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan GalliRegie: Christian SchwochowDeutschland/Luxemburg 20184.10 neoriginalBad BanksDie härteste Währung(vom 6.9.2018)Jana Liekam Paula BeerGabriel Fenger Barry AtsmaChristelle Leblanc Désirée NosbuschAdam Pohl Albrecht SchuchThao Hoang Mai Duong KieuQuirin Sydow Tobias MorettiRobert Khano Jean-Marc BarrLuc Jacoby Marc LimpachTies Jacoby Germain WagnerPeter Schultheiß Jörg Schüttaufund andereMusik: Kyan BayaniKamera: Frank LammBuch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan GalliRegie: Christian SchwochowDeutschland/Luxemburg 20185.05 neoriginal-6.00 Bad BanksDie Höhle des Löwen(vom 6.9.2018)Jana Liekam Paula BeerGabriel Fenger Barry AtsmaChristelle Leblanc Désirée NosbuschAdam Pohl Albrecht SchuchThao Hoang Mai Duong KieuQuirin Sydow Tobias MorettiRobert Khano Jean-Marc BarrLuc Jacoby Marc LimpachTies Jacoby Germain WagnerPeter Schultheiß Jörg Schüttaufund andereMusik: Kyan BayaniKamera: Frank LammBuch: Oliver Kienle, Jana Burbach, Jan GalliRegie: Christian SchwochowDeutschland/Luxemburg 2018(Die Sendungen "Dead End" um 0.50 Uhr, 1.35 Uhr, 2.15 Uhr, 3.00 Uhr,3.45 Uhr und 4.30 Uhr sowie "The Coroner" entfallen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4530057OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell