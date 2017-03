ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 24. März 2017

Mainz (ots) -Woche 17/17Sonntag, 23.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:2.25 Wer hat die Macht?Twitter - Revolution in 140 Zeichen?Film von Tim Klimes(ZDFinfo 21.3.2016)3.10 Der letzte ZeugeGambit Star3.55 Der letzte ZeugeIch sterbe, du lebstDr. Robert Kolmaar Ulrich MüheDr. Judith Sommer Gesine CukrowskiJoe Hoffer Jörg GudzuhnProf. Dr. Bondzio Dieter MannSezen Aksul Ludwig TrepteProf. Hans Rozin Michael KönigDr. Ursula Bloch Iris BöhmSonja Polaczky Luise HelmEtzel Hanisch Daniel KraussDr. Ahad Andica Cetin IpekkayaDr. Frieder Schenkel Alexander KierschFred Schröder Volker RanischSchutzpolizist Michael SchillerUlla Grünbein Renate Schroeterund andereMusik: Günther FischerKamera: Pascal MundtBuch: Gregor EdelmannRegie: Bernhard StephanDeutschland 20054.10 Inspector Barnaby-6.20 Der Fluch von Aspern TallowNach Motiven von Caroline Graham(Bitte streichen: "2.25 Uhr Titel folgt". Weiter entfällt die Sendung"Kuttner plus Zwei" um 5.50 Uhr)Woche 18/17Sonntag, 30.04.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:10.35 Die glorreichen 10Deutschlands Schätzchen(vom 14.3.2015)11.20 Terra XSuperbauten - Der Kölner Dom(vom 15.3.2010)12.05 Terra XSuperbauten - Schloss Neuschwanstein(vom 22.3.2010)12.50 Terra XSuperbauten - Die Dresdner Frauenkirche(vom 29.3.2010)13.30 Terra XAlexander der Große - Auf dem Weg zur MachtFilm von Martin Carazo Mendez und Christian Twente(vom 3.5.2015)14.15 Terra XAlexander der Große - Bis ans Ende der WeltFilm von Martin Carazo Mendez und Christian Twente(vom 3.5.2015)15.00 Terra XGroße Völker: Die GermanenFilm von Sabine Bier, Cristina Trebbi und Sahar Eslah(vom 22.10.2016)15.45 Terra XGroße Völker: Die KarthagerFilm von Susanne Utzt16.30 Terra XGroße Völker: Die AraberFilm von Susanne Utzt(vom 22.10.2016)17.15 The CoronerSprung in den Tod(vom 28.4.2017)18.00 The CoronerErbgut(vom 28.4.2017)18.45 Inspector BarnabyErben oder sterben?Nach Motiven von Caroline GrahamD.C.I. Barnaby John NettlesSergeant Scott John HopkinsCully Barnaby Laura HowardJoyce Barnaby Jane WymarkDr. Bullard Barry JacksonAngela Hartley Caroline BlakistonGeoffrey Philip McGoughBruce Hartley Simon KunzMarianna Hartley Anna Wilson-JonesDr. Osgood Barnaby KayJake Foley Charlie CondouJoanna Craxton Julia FordRay Craxton Shane AttwoolPeter Craxton Thomas GrantSam Tate Geoffrey FreshwaterTrevor Machin Richard O'Callaghanund andereMusik: Jim ParkerKamera: Colin MunnDrehbuch: Steve TraffordRegie: Sarah HellingsGroßbritannien 2003(Die Sendung "Dicte" entfällt. Weiterer Ablauf ab 20.15 Uhr wievorgeschlagen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell