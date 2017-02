ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 24. Februar 2017

Mainz (ots) -Mainz, 24. Februar 2017Woche 11/17Samstag, 11.03.Bitte Programmänderung beachten:22.00 Gestrandet im Paradies(Three)Jack Billy ZaneJennifer Kelly BrookManuel Juan Pablo Di PaceBill Toco CollinsGail Gabrielle JourdanRegie: Stewart RaffillGroßbritannien/Luxemburg 200523.30 Unvergessen(Not Forgotten)1.00 Das Dorf der Verdammten(Village of the Damned)2.30 Unvergessen(Not Forgotten)3.55 Der schnellste Weg zum Jenseits(A Lovely Way to Die)5.35 Kessler ist...-6.10 Jörn Schlönvoigt(vom 2.10.2014)(Der Spielfilm "Der Knochenjäger" sowie "Gätjens großes Kino" um 5.50Uhr entfallen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell