ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 23. April 2020

Woche 18/20 Freitag, 01.05.Bitte Zeitkorrekturen beachten:21.50 Paul - Ein Alien auf der Flucht23.25 All Inclusive - Willkommen im Paradies1.10 Ostwind - Zusammen sind wir frei2.45 Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten4.10 Old Shatterhand -6.10