ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. September 2018

Mainz (ots) -Woche 41/18Mittwoch, 10.10.Bitte geänderten Ausdruck beachten:21.45 24 Hours - Two Sides of Crime (10)23.15 Code 37Der Schüler(vom 1.4.2015)(Bitte streichen: "24 Hours - Two Sides of Crime (11)". WeitererAblauf ab 0.05 Uhr wie vorgesehen.)Woche 44/18Freitag, 02.11.Bitte Änderung und Zeitkorrektur beachten:22.30 Candice RenoirBei Nacht sind alle Katzen grau23.25 Thursday - Ein mörderischer Tag(Thursday)0.40 GSI - Spezialeinheit GöteborgFrage des Gewissens2.10 Father BrownDie Leichenräuber2.55 Father BrownDie Sünden des Vaters3.40 Gätjens großes Kino3.55 GSI - Spezialeinheit GöteborgFrage des GewissensSchwedisch-deutsche Krimireihe (Text und weitere Angaben s. 0.40Uhr)5.30 Candice Renoir-6.20 Die Neugier ist ein Makel(von 21.45 Uhr)("GSI - Spezialeinheit Göteborg: Ein perfekter Plan" entfällt.)