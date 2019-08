ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 20. August 2019

Mainz (ots) -Woche 39/19Freitag, 27.09.Bitte neuen Ausdruck bzw. Ablauf beachten::20.15 Neue FolgenDeath in ParadiseDer Tote im BusDeutsche ErstausstrahlungDI Jack Mooney Ardal O'HanlonDS Florence Cassell Joséphine JobertOfficer J.P. Hooper Tobi BakareCommissioner Selwyn Patterson Don Warringtonund andereBuch: Robert ThorogoodGroßbritannien 201921.05 Death in ParadiseTierische RacheDeutsche ErstausstrahlungDI Jack Mooney Ardal O'HanlonDS Florence Cassell Joséphine JobertOfficer J.P. Hooper Tobi BakareCommissioner Selwyn Patterson Don Warringtonund andereBuch: Robert ThorogoodGroßbritannien 201922.00 Death in ParadiseHot SpotsDeutsche ErstausstrahlungDI Jack Mooney Ardal O'HanlonDS Florence Cassell Joséphine JobertOfficer J.P. Hooper Tobi BakareCommissioner Selwyn Patterson Don Warringtonund andereBuch: Robert ThorogoodGroßbritannien 2019(Weiterer Ablauf ab 22.50 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell