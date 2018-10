ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 1. Oktober 2018

Mainz (ots) -Woche 42/18Sonntag, 14.10.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.15 SCHULD nach Ferdinand von Schirach1. Der AndereSechsteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller (vom12.4.2015)Friedrich Kronberg Moritz BleibtreuThorsten Paulsberg Devid StriesowLissy Paulsberg Bibiana BeglauRüdiger Timmer Matthias MatschkeRichterin Anna StieblichStaatsanwalt Peter SchneiderKatja Susanne BormannSven Barnaby MetschuratRezeptionistin Claudia EisingerJerome Thomas WodiankaJunger Mann Lucas Prisorund andereMusik: Marco MeisterKamera: Hanno LentzDrehbuch: Nina GrosseRegie: Maris PfeifferDeutschland 20140.00 24 Hours - Two Sides of Crime (1)(vom 5.10.2018)1.15 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 12.10.2018)1.45 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(vom 11.10.2018)2.35 Silent WitnessBlutrausch (1)(vom 5.8.2013)3.25 Silent WitnessBlutrausch (2)(vom 5.8.2013)4.15 Gätjens großes Kino(vom 27.9.2018)4.40 Inspector Barnaby-6.10 Ein Funke genügtNach Motiven von Caroline Graham(vom 3.1.2015)(Die Sendung "Inspector Barnaby: Die Druiden kommen" wird auf Montag,15.10.2018, verschoben.)Montag, 15.10.Bitte Programmänderung beachten:6.10 Inspector BarnabyDie Druiden kommenNach Motiven von Caroline Graham(Text und weitere Angaben s. 14.10.2018)(Die Sendung "Die Rettungsflieger" um 6.55 Uhr entfällt. WeitererAblauf ab 7.35 Uhr wie vorgesehen.)Woche 43/18Sonntag, 21.10.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.15 SCHULD nach Ferdinand von Schirach2. SchneeSechsteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller (vom19.4.2015)Friedrich Kronberg Moritz BleibtreuKarl-Heinz Gronau Hans-Michael RehbergJana Aylin TezelHassan Edin HasanovicGerber Thure LindhardtRichter Lamprecht Gustav Peter WöhlerRichterin Benesch Maren KroymannStaatsanwalt Michael SchenkKarl-Heinz Gronau jung Bernhardt ConradUlrike Gronau Emily Coxund andereMusik: Marco MeisterKamera: Hanno LentzDrehbuch: André Georgi, Jan EhlertRegie: Maris Pfeiffer0.00 24 Hours - Two Sides of Crime (2)(vom 6.10.2018)0.45 24 Hours - Two Sides of Crime (3)(vom 6.10.2018)1.30 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 19.10.2018)2.00 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(vom 18.10.2018)2.45 Silent WitnessFlucht in den Tod (1)(vom 12.8.2013)3.45 Silent WitnessFlucht in den Tod (2)(vom 12.8.2013)4.35 Gätjens großes Kino(vom 28.9.2018)4.45 Inspector Barnaby-6.15 Das Biest muss sterbenNach Motiven von Caroline Graham(vom 22.11.2015)(Die Sendung "Inspector Barnaby: Vier Bräute für Christus" wird aufMontag, 22.10.2018, verschoben.)Montag, 22.10.Bitte Programmänderung beachten:6.15 Inspector BarnabyVier Bräute für ChristusNach Motiven von Caroline Graham(Text und weitere Angaben s. 21.10.2018)(Die Sendung "Candice Renoir" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.45 Uhrwie vorgesehen.)Woche 44/18Sonntag, 28.10.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.15 SCHULD nach Ferdinand von Schirach3. AusgleichSechsteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller (vom26.4.2018)Friedrich Kronberg Moritz BleibtreuAlexandra Anna Maria MüheThomas Benjamin SadlerFelix Ludwig TrepteRichter Falk Samuel FinziStaatsanwalt Kaulbach Uwe PreussSaskia (9 Jahre) Lina HüeskerAlexandras Mutter Gitta SchweighöferAlexandras Großvater Achim Hübnerund andereMusik: Marco MeisterKamera: Hanno LentzDrehbuch: Jobst Christian OetzmannRegie: Maris PfeifferDeutschland 20140.00 24 Hours - Two Sides of Crime (4)(vom 7.10.2018)0.45 24 Hours - Two Sides of Crime (5)(vom 7.10.2018)1.30 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 26.10.2018)2.00 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(vom 25.10.2018)2.45 Silent WitnessSterbende Schatten (1)(vom 4.5.2015)3.40 Silent WitnessSterbende Schatten (2)(vom 4.5.2015)4.35 Aktenzeichen XY... ungelöst - Die DokumentationFilm von Anne Kauth(vom 25.10.2017)5.05 Inspector Barnaby-6.35 Die VögelNach Motiven von Caroline Graham(vom 29.11.2015)(Die Sendung "Inspector Barnaby: Du bist tot!" wird auf Montag,29.10.2018, verschoben.)Montag, 29.10.Bitte Programmänderung beachten:6.35 Inspector BarnabyDu bist tot!Nach Motiven von Caroline Graham(Text und weitere Angaben s. 28.10.2018)(Die Sendung "Heldt" entfällt. Weiterer Ablauf ab 8.05 Uhr wievorgesehen.)Woche 45/18Sonntag, 04.11.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.15 SCHULD nach Ferdinand von Schirach4. Die IlluminatenSechsteilige Reihe nach dem gleichnamigen Bestseller (vom 3.5.2015)Friedrich Kronberg Moritz BleibtreuJohannes Deittert Jörg HartmannMarguerite Verdier Teresa HarderHenry Max HegewaldLukas Jannik SchümannBen Johannes NussbaumFrancesca Ceci ChuhMax Merlin RosePhilipp Til SchindlerAnna Kremer Lisa Maria PotthoffJürgen Kremer Godehard Gieseund andereMusik: Marco MeisterKamera: Hanno LentzDrehbuch: André GeorgiRegie: Hannu SalonenDeutschland 20140.00 24 Hours - Two Sides of Crime (6)(vom 8.10.2018)0.45 24 Hours - Two Sides of Crime (7)(vom 8.10.2018)1.30 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(ZDF 2.11.2018)2.00 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(vom 1.11.2018)2.45 Silent WitnessOhne Skrupel (1)(vom 2.9.2013)3.40 Silent WitnessOhne Skrupel (2)(vom 2.9.2013)4.30 Inspector Barnaby-6.00 Sonne, Mord und SterneNach Motiven von Caroline Graham(vom 7.12.2015)(Die Sendung "Inspector Barnaby: Ein Mörder kommt nach Hause" wirdauf Montag, 05.11.2018, verschoben.)Montag, 05.11.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Inspector BarnabyEin Mörder kommt nach HauseNach Motiven von Caroline Graham(Text und weitere Angaben s. 4.11.2018)7.30 HeldtEin König, zwei Damen(vom 12.9.2017)Kommissar Nikolas Heldt Kai SchumannStaatsanwältin Ellen Bannenberg Janine KunzeHauptkommissar Detlev Grün Timo DierkesCarlo Felix VörtlerAchmed Yunus CumartpayDr. Hannah Holle Angelika BartschMario Korthals Steffen WillJutta Krüger Sonja BaumMarlene Krüger Julia HeinzeAxel Stoller Michael LottMaik Mallek Martin BrauerJens Krüger Daniel SellierMax Soltau Andreas Wellanound andereMusik: Stephan MassimoKamera: Kai LongoliusBuch: Manfred Kosmann, Lorenz Lau-UhleRegie: Olaf KreinsenGemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF EnterprisesDeutschland 2015(Die Sendung "Vera - Ein ganz spezieller Fall" entfällt. WeitererAblauf ab 8.15 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell