ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 19. Juli 2018

Mainz (ots) -Woche 31/18Samstag, 28.07.Bitte Programm- und Zeitänderung beachten:20.15 Good Kill - Tod aus der LuftThomas Egan Ethan HawkeMolly Egan January JonesJack Johns Bruce GreenwoodVera Suarez Zoë KravitzRegie: Andrew NiccolUSA 201421.50 Gätjens großes Kino22.05 Die drei Tage des Condor(3 Days of the Condor)0.00 Nachtfalken(Nighthawks)1.30 Drei Engel für CharlieAbenteuer in der Karibik - Teil 12.15 Drei Engel für CharlieAbenteuer in der Karibik - Teil 23.10 Drei Engel für CharlieAuf dem Highway sind die Engel los3.55 Drei Engel für CharlieRache an einem Engel4.40 Drei Engel für CharlieDer falsche Bräutigam5.30 Drei Engel für Charlie-6.15 Der gefallene Engel(Der Spielfilm "Mord und Margaritas" entfällt).Sonntag, 29.07.Bitte Zeitkorrektur beachten:6.15 Gätjens großes Kino(ab 6.25 Uhr Programm wie ausgedruckt).