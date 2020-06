ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 18. Juni 2020

Mainz (ots) -Woche 26/20 Freitag, 26.06.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.10 The Killer Inside Totentanz (vom 23.10.2018)6.55 The Rookie Jagdfieber (vom 17.1.2020)7.35 The Rookie Der Fall des Falken (vom 17.1.2020)8.15 Topfgeldjäger Das Duell am Herd mit Steffen Henssler (vom 6.9.2010)9.10 Stadt, Land, Lecker (vom 6.2.2020) 9.50 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (ZDF 25.6.2020) 10.45 Bares für Rares Die Trödel-Show mit Horst Lichter (vom 5.9.2018) 11.35 Dinner Date Die Datingshow mit Biss Uwe (vom 7.11.2019)12.20 Monk Mr. Monk feiert nicht freiwillig Geburtstag (vom 5.12.2018)13.00 Monk Mr. Monk mit Natalie und Sharona (vom 5.12.2018)13.40 Psych Derby Talk (vom 5.8.2019)14.20 Psych Als Gus eine Bank betritt ... (vom 5.8.2019)(ab 15.00 Uhr Beginnzeiten wie ausgedruckt. Anmerkung: Aufgrund der geänderten Beginnzeiten ändern sich bei den Sendungen, die ab nachmittags wiederholt werden auch die Bezugszeiten).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4627957OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell