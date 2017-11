ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 17. November 2017

Mainz (ots) -Woche 51/17Samstag, 16.12.Bitte Programmänderung beachten:12.45 Die Goldene GansEine Märchenkomödie nach den Brüdern Grimm (Text und weitereAngaben siehe 17.12.2017)("Die Schöne und das Biest" wird auf Sonntag, 24.12.2017, 20.15 Uhr,verschoben. Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen.)..............................................5.55 Terra Xpress-6.20 Wem Gänse und Kornkreise stinken(ZDF 11.10.2015)Deutschland 2015(Die Sendung "Faszination Erde - mit Dirk Steffens" entfällt.)Sonntag, 17.12.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:6.20 Terra XMammuts - Stars der EiszeitFilm von Florian Breier(ZDF 1.1.2016)7.05 Terra XAbenteuer SibirienVorstoß ins Unbekannte(vom 12.1.2013)7.50 Terra XAbenteuer SibirienAufbruch der Glücksritter(vom 12.1.2013)8.35 Terra XDeutschland von oben - Ein WintermärchenFilm von Petra Höfer und Freddie Röckenhaus(vom 24.12.2016)9.20 Mein großer Freund Joe (Mighty Joe Young)Jill Young Charlize TheronGregg O'Hara Bill PaxtonStrasser Rade SerbedzijaGarth Peter FirthHarry Ruben David PaymerCecily Banks Regina KingKweli Robert WisdomPindi Naveen AndrewsDr. Baker Lawrence PressmanDr. Ruth Young Linda PurlDie kleine Jill Mika BooremRegie: Ron UnderwoodUSA 199811.00 Ein Hund namens Beethoven(Beethoven)12.20 Eine Familie namens Beethoven(Beethoven's 2nd)13.40 Ein Schweinchen namens Babe(Babe)15.10 Schweinchen Babe in der großen Stadt(Babe: Pig in the City)("Die Goldene Gans" wurde auf Samstag, 16.12.2017, vorgezogen.Weiterer Ablauf ab 16.35 Uhr wie vorgesehen.)Woche 52/17Sonntag, 24.12.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 Die Schöne und das BiestEine märchenhafte Liebesgeschichte (Text und weitere Angaben s.16.12.2017)21.45 WilsbergOh du tödliche ...(vom 16.12.2009)23.15 Wilsberg90 - 60 - 90(17.12.2014)0.45 Unterwegs nach Cold Mountain(Cold Mountain)3.05 Der englische Patient(The English Patient)5.40 Superstar in Rot-6.20 Das Geheimnis des Weihnachtsmanns(vom 24.12.2010)(20.15 Uhr "Titel folgt" bitte streichen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell