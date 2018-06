ZDFneo, kurzfristige Programmänderung / Mainz, 14. Juni 2018

Mainz (ots) -Woche 25/18Freitag, 22.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:21.45 LewisOffene WundenDer Oxford-Krimi(Text und weitere Angaben siehe 29.6.2018)23.15 Saw II0.40 Tabula RasaDas Schweigen im Wald(vom 14.2.2018)1.35 Tabula RasaDer rote Faden(vom 21.2.2018)2.25 LewisDie Geister, die ich riefDer Oxford-Krimi(von 20.15 Uhr)3.50 BLOCKBUSTAZ1. Arbeit(vom 22.3.2016)4.20 Gätjens großes Kino4.30 FalcoDoppeltes Leid IDeutsche Erstausstrahlung (Text und weitere Angaben s. 21.45 Uhr)5.20 Falco-6.05 Doppeltes Leid IIDeutsche Erstausstrahlung(Text und weitere Angaben s. 22.30 Uhr)Frankreich 2015(Die Sendungen "Falco" um 21.45 Uhr und 22.30 Uhr entfallen.)Woche 26/18Montag, 25.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.20 FalcoDoppeltes Leid I(vom 22.6.2018)0.10 FalcoDoppeltes Leid II(vom 22.6.2018)0.55 The Killer InsideIn Memoriam(vom 7.11.2016)1.40 The Killer InsideMemento mori(vom 7.11.2016)2.20 Terra XTatort Matterhorn3.05 Terra XGefahr aus den Bergen3.50 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde Steine4.30 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue Wunder5.15 Terra X-6.00 Die ersten MenschenVom Wald in die Savanne(Die Sendung "Spooks - Im Visier des MI5" wurde auf Montag,02.07.2018, verschoben. "Terra X: Sensationsfund in Brasilien"entfällt.)Freitag, 29.06.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 LewisIm Zeichen der RacheDer Oxford-Krimi(Text und weitere Angaben s. 6.7.2018)21.45 LewisDie TodesdrogeDer Oxford-Krimi(Text und weitere Angaben s. 6.7.2018)23.15 Thursday - Ein mörderischer Tag(Thursday)0.25 Tabula RasaWer ist V.?(vom 28.2.2018)1.15 Tabula RasaEin Moment Licht(vom 7.3.2018)2.10 LewisIm Zeichen der RacheDer Oxford-Krimi(von 20.15 Uhr)3.40 FalcoStillstandDeutsche Erstausstrahlung(Text und weitere Angaben s. 21.45 Uhr)4.30 FalcoEin letzter TanzDeutsche Erstausstrahlung(Text und weitere Angaben s. 22.35 Uhr)5.30 Terra X-6.15 Ein Fall für Lesch und SteffensDie Wellenbrecher(ZDF 13.8.2017)Deutschland 2017(Die Sendungen "Falco" um 21.45 Uhr und 22.35 Uhr sowie "TerraXpress" entfallen.)Woche 27/18Samstag, 30.06.Bitte Zeitkorrekturen beachten:6.15 Terra XAdventure X: Anaconda WantedAuf der Suche nach der Riesenschlange7.00 Terra XAdventure X: Auf der Spur der Küstenwölfe(vom 9.11.2009)7.40 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSüdsee: Paradies am Abgrund8.25 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensHimalaya: Die Macht des Mythos9.10 Terra XTatort MatterhornFilm von Tilman Remme und Gieri Venzin9.55 Terra XGefahr aus den Bergen10.35 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde Steine11.20 Terra XRätselhafte PhänomeneErdlöcher und blaue Wunder12.05 Terra XDarwins GeheimnisDie entführten Kinder der "Beagle"12.50 Terra XSensationsfund in BrasilienDie ersten Amerikaner13.35 Terra XDie ersten MenschenVom Wald in die Savanne(Weiterer Ablauf ab 14.15 Uhr wie vorgesehen.)Montag, 02.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.20 FalcoStillstand(vom 29.6.2018)0.10 FalcoEin letzter Tanz(vom 29.6.2018)1.10 Spooks - Im Visier des MI5Zwischen den Fronten(Text und weitere Angaben s. 25.6.2018)2.00 Terra XEin Tag im Alten Rom2.45 Terra XEin Tag im Mittelalter3.30 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSahara - Schätze im Sandmeer4.15 Terra XExpedition in die Wüste - Johann Ludwig Burckhardt5.00 Frag den LeschWie Leben die Erde veränderte(vom 25.11.2014)Deutschland 20145.20 Terra X-6.05 Deutschlands Städte1. Macht und Reichtum(Die Sendungen "The Killer Inside" um 23.20 Uhr und 0.00 Uhr werdenauf Montag, 23.07.2018, verschoben. "Terra X:Tropenfieber - LogbuchBounty" entfällt.)Donnerstag, 05.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:2.55 Spooks - Im Visier des MI5Zwischen den Fronten(vom 19.12.2011)3.50 Neu im Kino3.55 Inspector LynleyMein ist die RacheNach dem Roman von Elizabeth George5.25 Father Brown-6.10 Des Tigers Bart(von 13.15 Uhr)(Die Sendungen "The Killer Inside" um 2.55 Uhr und 3.35 Uhr sowie "ImKnast" entfallen.)Freitag, 06.07.Bitte Programmänderung beachten:20.15 LewisMörderisches VerhängnisDer Oxford-Krimi(Text und weitere Angaben s. 13.7.2018)21.45 LewisGefangen im NetzDer Oxford-Krimi(Text und weitere Angaben s. 20.7.2018)23.15 Freibeuter des Todes(The Island)1.00 Tabula RasaDie Wände haben Ohren1.50 Tabula RasaDas Ende der Lügen2.45 Tabula RasaAuf Kollisionskurs(vom 28.3.2018)3.40 LewisMörderisches VerhängnisDer Oxford-Krimi(von 20.15 Uhr)5.10 LewisGefangen im NetzDer Oxford-Krimi(von 21.45 Uhr)("Lewis: Im Zeichen der Rache" und "Lewis: Die Todesdroge" wurden aufFreitag, 29.6.2018, vorgezogen.)Woche 28/18Montag, 09.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.20 FalcoAus den AugenDeutsche Erstausstrahlung(Text und weitere Angaben s. 6.7.2018)0.20 FalcoDie Last des SchweigensDeutsche Erstausstrahlung (Text und weitere Angaben s. 6.7.2018)1.10 Spooks - Im Visier des MI5Alte Freunde, neue Feinde(Text und weitere Angaben s. 2.7.2018)2.05 Neu im KinoDeutschland 20182.10 Terra XPhantom der Tiefsee - Der Riesenkalmar2.50 Terra XGeheimnisse der TiefseeIn den Kellern der Korallenriffe3.35 Terra XDer Hai - Magie eines Monsters4.20 Terra XAbenteuer Karibik5.05 Terra XUniversum der Ozeane - mit Frank Schätzing (1)5.50 Terra XUniversum der Ozeane - mit Frank Schätzing (2)(Die Sendungen "Killer Inside" um 23.20 Uhr und 0.05 Uhr werden aufMontag, 30.07.2018, verschoben. "Frag den Lesch" entfällt.)Donnerstag, 12.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:2.55 Spooks - Im Visier des MI5Alte Freunde, neue Feinde(vom 2.1.2012)3.45 Inspector LynleyDenn sie betrügt man nichtNach dem Roman von Elizabeth George(vom 22.2.2010)5.15 Aktenzeichen XY... ungelöst - Die DokumentationFilm von Anne Kauth(vom 25.10.2017)5.45 Vera - Ein ganz spezieller Fall-7.15 LebenslügenBritische Krimiserie(vom 1.4.2014)(Die Sendungen "The Killer Inside" um 2.55 Uhr und 3.35 Uhrentfallen.)Freitag, 13.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:20.15 LewisDas Rätsel des GeniesDer Oxford-Krimi(vom 17.2.2015)DI Robert Lewis Kevin WhatelyDS James Hathaway Laurence FoxCH. Supt. Innocent Rebecca FrontDr. Laura Hobson Clare HolmanDr. Alex Falconer James FleetMichelle Marber Celia ImrieReverend Conor Hawes Alex JenningsLiv Nash Nadine LewingtonThea Falconer Annabel MullionHelena Wright Matilda ZieglerJohn Gracey Richard DurdenVincent Vega Oliver JohnstoneMia Wallace Daisy MayKristy Lotte Riceund andereMusik: Barrington PheloungKamera: Sue GibsonBuch: Rachel BennetteRegie: Brian KellyGroßbritannien 201321.45 LewisHeimliche SpieleDer Oxford-Krimi(vom 24.2.2015)DI Robert Lewis Kevin WhatelyDS James Hathaway Laurence FoxCH. Supt. Innocent Rebecca FrontDr. Laura Hobson Clare HolmanMarion Hammond Lucy CohuTom Garland Gary KempNick Addams Ciarán McMenaminDr. Bob Massey Con O'NeillHoney Addams Georgia TaylorDr. Joshua Ezrin Gregor TruterStanza Massey Anna Wilson-JonesGideon Massey Pierro Niel-MeeMidge Davis Kirsty OsmonSilas Whittaker Bronson Webbund andereMusik: Barrington PheloungKamera: Paul BondBuch: Russell LewisRegie: Nicholas RentonGroßbritannien 201323.15 Public Enemies1.20 New Blood - Tod in LondonNebenwirkungen2.15 New Blood - Tod in LondonZufällige Begegnungen3.10 New Blood - Tod in LondonDer sechste Proband4.05 FalcoFalscher ScheinDeutsche Erstausstrahlung (Text und weitere Angaben s. 21.45 Uhr)4.50 FalcoAlles oder nichtsDeutsche Erstausstrahlung(Text und weitere Angaben s. 22.40 Uhr)5.40 Terra Xpress-6.10 Heiße Spuren auf Mallorcamit Dirk Steffens(vom 19.3.2015)(Die Sendungen "Falco" um 21.45 Uhr und 22.40 Uhr entfallen.)Woche 29/18Montag, 16.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.20 FalcoFalscher Schein(vom 13.7.2018)0.10 FalcoAlles oder nichts(vom 13.7.2018)1.00 Spooks - Im Visier des MI5Unerbittlich(Text und weitere Angaben s. 9.7.2018)1.50 Terra XDrama im ewigen EisDie verschollene Expedition des John Franklin2.35 Terra XAbenteuer SibirienVorstoß ins Unbekannte3.20 Terra XAbenteuer SibirienAufbruch der Glücksritter4.00 Terra XJagd nach dem Himmelsfeuer4.45 Terra XDas unsichtbare Netz5.30 Terra X-6.15 Das Diesel-Rätsel(vom 17.1.2011)(Die Sendungen "The Killer Inside" um 23.20 Uhr und 0.05 Uhr sowie"Neu im Kino" entfallen.)Woche 29/18Dienstag, 17.07.Bitte Zeitänderung beachten:6.15 Terra XPioniere: Stahlkrieg an der Ruhr(vom 10.11.2012)7.00 Die glorreichen 10Die größten Bauskandale der Geschichte(vom 17.1.2015)7.40 TopfgeldjägerDas Duell am Herd mit Steffen Henssler(ZDF 26.7.2013)8.35 Lafer!Lichter!Lecker!Die etwas andere Promi-Kochschule(vom 3.8.2015)9.20 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 16.7.2018)10.10 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter11.05 kaputt und ... zugenäht!(ZDF 3.4.2016)11.50 Die RettungsfliegerTodesangst12.35 Die RettungsfliegerDer Ersatzmann(Weiterer Ablauf ab 13.15 Uhr wie vorgesehen.)Donnerstag, 19.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:3.00 Spooks - Im Visier des MI5Unerbittlich(vom 9.1.2012)3.55 Inspector LynleyUndank ist der Väter LohnNach Motiven von Elizabeth George5.25 Vera - Ein ganz spezieller Fall-6.55 Rasend vor Wut(Text und weitere Angaben s. 20.7.2018)(Die Sendungen "The Killer Inside" um 3.00 Uhr und 3.45 Uhr sowie "ImKnast" entfallen.)Freitag, 20.07.Bitte Programmänderung beachten:6.55 Kommissar StolbergZwischen den Welten(Text und weitere Angaben s. 19.7.2018).......................20.15 LewisDer unauslöschliche MakelDer Oxford-Krimi(vom 3.3.2015)DI Robert Lewis Kevin WhatelyDS James Hathaway Laurence FoxCH. Supt. Innocent Rebecca FrontDr. Laura Hobson Clare HolmanRobert Fraser Patrick BaladiNina Clemens Pippa Bennet-WarnerAndrew Lipton David CalderAnne Rand Nancy CarrollDI Peterson Jason DurrLilian Hunter Nina Sosanyaund andereMusik: Barrington PheloungKamera: David MarshBuch: Simon BlockRegie: Tim FywellGroßbritannien 201321.45 LewisStimmen aus dem JenseitsDer Oxford Krimi(vom 22.7.2016)DI Robert Lewis Kevin WhatelyDS James Hathaway Laurence FoxCH. Supt. Innocent Rebecca FrontDr. Laura Hobson Clare HolmanKanan Dutta Sanjeev BhaskarJustine Skinner Beatie EdneyJane Grace Emily JoyceFrank McLean Dominic MafhamVicki Walmsley Tuppence MiddletonPolly Beatty Catherine SteadmanProf. Andrew Crane Neil StukeKatherine Dutta Lesley VickerageLucy Soper Hermoine GullifordReuben Beatty Edwin Thomasund andereMusik: Barrington PheloungKamera: Paul BondBuch: Simon Block, Catherine TregennaRegie: Brian KellyGroßbritannien 201223.20 In der Schusslinie(Beyond the Reach)0.45 New Blood - Tod in LondonEine feurige Observierung1.35 New Blood - Tod in LondonIm Bauch des Drachen2.30 LewisDer unauslöschliche MakelDer Oxford-Krimi(von 20.15 Uhr)4.00 LewisStimmen aus dem JenseitsDer Oxford Krimi(von 21.45 Uhr)5.30 Frag den LeschGravitationswellen(vom 2.7.2014)Deutschland 20145.40 Terra X-6.25 Abenteuer Polarkreis(Die Sendungen "Falco" um 21.45 Uhr und 22.30 Uhr wurden auf Freitag,13.07.2018, vorgezogen.Woche 30/18Montag, 23.07.Bitte Folgenänderung beachten:23.20 The Killer InsideDas Chamäleon(Text und weitere Angaben s. 2.7.2018)0.05 The Killer InsideDe profundis(Text und weitere Angaben s. 2.7.2018)0.45 Spooks - Im Visier des MI5Märtyrer(Text und weitere Angaben s. 16.7.2018)Donnerstag, 26.07.Bitte Folgenänderung beachten:3.35 The Killer InsideDas Chamäleon(vom 14.11.2016)4.20 The Killer InsideDe profundis(vom 14.11.2016)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell