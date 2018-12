ZDFneo auf Platz acht der deutschen TV-Sender / Fast sieben Millionen Zuschauer schalten Digitalkanal täglich ein (FOTO)

Hamburg (ots) -Mit einem Marktanteil von aktuell 3,2 Prozent baut ZDFneo auch2018 seine Position im Wettbewerb weiter aus. Der Digitalkanalerreicht damit Platz acht in den Top Ten der deutschen TV-Sender. ImDurchschnitt schalten täglich 6,89 Millionen Zuschauer ZDFneo ein -im Vergleich zum Vorjahreszeitraum ist das ein Plus von mehr alseiner halben Million Zuschauer.Vor dem ZDF-Fernsehrat in Hamburg sagte Intendant Dr. ThomasBellut: "Mit dem stetigen Ausbau der fiktionalen Produktionen stärkenwir das Image von ZDFneo als Anbieter hochwertiger Serien. Unter demLabel neoriginal bieten wir exklusive Auftrags- und Koproduktionenan, die sich - wie etwa 'Parfum' oder 'Greyzone - No Way Out' - vorallem auch an ein jüngeres Publikum richten."Das "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" ist 2018 mit bisher9,1 Millionen Sichtungen in der ZDFmediathek erfolgreich. Außerdemerreicht die Satireshow zahlreiche Zuschauer über Drittplattformen:Auf YouTube hat die Show rund 600.000 Abonnenten.Zum Programmerfolg von ZDFneo bei jüngeren Zuschauern trug auchdie Sitcom-Offensive mit "Nix Festes", der zweiten Staffel"BLOCKBUSTAZ" und "Tanken - mehr als Super" bei. Für die nähereZukunft plant ZDFneo online-affine Talente weiterzuentwickeln, umüber sie Akzente im Netz und im TV zu setzen und so neueNutzergruppen anzusprechen.Ansprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind ab 15.00 Uhr erhältlich über ZDF Presse undInformation, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehrathttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell