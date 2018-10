ZDFneo, Programmhinweis / Mainz, 31. Oktober 2018

Mainz (ots) -Donnerstag, 13. Dezember 2018, 23.00 UhrDRUCK1. Liebe ist allesHanna muss ohne ihren Freund Jonas auf eine Abi-Party gehen und hateine unschöne Begegnung mit Leonie.Hanna hat in der Schule nicht viele Freundinnen. Deswegen möchte sie,dass ihr Freund Jonas mit zur Abi-Party kommt. Doch Jonas hat anderePläne und Hanna muss allein gehen. Auf der Party hat sie einunangenehmes Aufeinandertreffen mit Leonie.In der ersten Staffel "DRUCK" dreht sich die Welt um Hanna Jung.Hanna hat in der Schule, außer ihrem Freund Jonas und dessen KumpelMatteo, nicht viele Freunde. Zudem kämpft Hanna mit schlechten Noten,einem Vater, der nie da ist, und einer ehemaligen besten Freundin,die alles dafür tut, um Hannas Leben zur Hölle zu machen. Doch allesändert sich, als Hanna "die Crew" kennenlernt. Eine Gruppe Mädels,die sich aus unterschiedlichen Gründen genauso verloren fühlt wieHanna: die feministische Mia, die naive Kiki, die verrückte Sam unddie selbstbewusste Amira. Hannas Geschichte ist eineFindungsgeschichte. Hanna stolpert durchs Leben, ohne wirklich zuwissen, wer sie ist und was sie will. Ihre Stimmung ist davonabhängig, ob ihr Freund Jonas bei ihr ist und was andere von ihrdenken. Gesteuert von Eifersucht und Unsicherheit trudelt Hanna voneinem Tiefpunkt zum nächsten, bis sie - von ihren neuen Freundinnenbestärkt - endlich beginnt, sich gegen ihre inneren und äußerenDämonen zu wehren.ZDFneo strahlt die acht Folgen der ersten Staffel "DRUCK" an vieraufeinanderfolgenden Tagen gegen 23:15 Uhr in Doppelfolgen aus.Die zweite Staffel wird ab 21. Dezember 2018 immer freitagabendsausgestrahlt.Bereits ab Montag, 17. Dezember 2018, gehen die ersten Clips derzweiten Staffel auf YouTube und funk.net online. Denn "DRUCK" wirddie ganze Woche über erzählt - immer dann, wenn etwas Besonderespassiert. Die Geschichte findet außerdem auf Instagram und WhatsAppstatt.Donnerstag, 13. Dezember 2018, 23.25 UhrDRUCK2. HeldinnenHanna verbringt die Osterferien mit Jonas und Matteo in einemHäuschen am Heidesee, doch der Ausflug endet im Streit.Denn Jonas will nicht mit ihr allein Zeit verbringen will, sondernlädt seine Freunde ein und auch noch heimlich mit Leonie. Doch zurückin der Schule, lernt Hanna neue Leute kennen.Freitag, 14. Dezember 2018, 23.25 UhrDRUCK3. Crew love is true loveKiki überredet Hanna, der Mädels-Crew eine Einladung zu einerprivaten Abi-Party zu verschaffen.Während Hanna merkt, dass der Gastgeber Sam Interesse an ihr hat,schafft Kiki es, mit ihrem Schwarm Alexander zu knutschen. Doch danneskaliert die Party.Freitag, 14. Dezember 2018, 23.45 UhrDRUCK4. Fick dich!Hanna und die Mädels bereiten Kiki für ihr erstes Mal mit Alexandervor. Derweil will Hanna, dass Jonas ihren Vater kennenlernt.Doch Jonas sagt kurzfristig ab. Auf der nächsten Abi-Party werdenHannas schlimmste Befürchtungen bestätigt.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell