ZDFneo-Programmänderung / Samstag, 6. Juni 2020

Mainz (ots) -ZDFneo-Programmänderung Woche 24/20 Samstag, 06.06.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Das Versprechen (The Pledge)Jerry Black Jack Nicholson Margaret Larsen Patricia Clarkson Toby Jay Wadenah Benicio Del Toro Strom Dale Dickey Stan Krolak Aaron Eckhart Monash Deputy Costas Mandylor Ärztin Helen Mirren Gary Jackson Tom Noonan Duane Larsen Michael O'Keefe Lori Robin Wright Annalise Hansen Vanessa RedgraveRegie: Sean Penn USA 200022.10 Die Dolmetscherin (The Interpreter)0.10 Weiblich, ledig, jung sucht... (Single White Female)1.50 Das Versprechen (The Pledge) (von 20.15 Uhr)USA 2000(Der Spielfilm "Die Unfassbaren 2" entfällt, ab 3.50 Uhr Programm wie ausgedruckt).