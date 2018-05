ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 9. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 20/18Freitag, 18.05.Bitte Zeitkorrektur und Programmergänzung beachten:22.35 FalcoChaos II23.20 The Resident - Ich sehe dich(The Resident)0.40 Sebastian Bergman - Spuren des TodesDie Frauen, die er kannte(vom 18.12.2013)2.10 LewisEin letzter BluesDer Oxford-Krimi(von 20.15 Uhr)3.45 FalcoChaos I(von 21.45 Uhr)4.30 FalcoChaos II(von 22.35 Uhr)5.15 Terra XDie Macht der Elemente - mit Dirk SteffensErde(vom 11.10.2011)Großbritannien/Deutschland 2011(Die Sendung "Die Macht der Elemente - mit Dirk Steffens: Feuer"wurde auf Samstag, 19.05.2018, verschoben.)Woche 21/18Samstag, 19.05.Bitte Programmergänzung und Zeitkorrektur beachten:6.00 Terra XDie Macht der Elemente - mit Dirk SteffensFeuer(Text und weitere Angaben s. 18.5.2018)6.45 Terra XDie Macht der Elemente - mit Dirk SteffensWasser7.30 Terra XDie Magie der Farben1. Von Höhlenrot und Göttergelb8.10 Terra XDie Magie der Farben2. Von Königspurpur und Jeansblau8.55 Terra XHerman, der ApacheEin Deutscher unter Indianern9.40 Terra XPyramiden in AmerikaDie Kultbauten der Indianer10.25 Terra XSensationsfund in BrasilienDie ersten Amerikaner11.10 Die glorreichen 10Die größten Geistesblitze der Geschichte11.50 Sketch HistoryNeues von gestern12.15 Terra XFantastische Phänomene1. Welt in Bewegung13.00 Terra XFantastische Phänomene2. Bausteine des Lebens13.45 Terra XRätselhafte PhänomeneVerschwundene Inseln und wandernde Steine(Weiterer Ablauf ab 14.25 Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell