ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 30. August 2017

Mainz (ots) -Woche 38/17Donnerstag, 21.09.Bitte Programmänderung beachten:0.25 Orange is the New BlackWeiße SchamFree-TV-Premiere1.20 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(von 22.15 Uhr)2.05 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(von 21.45 Uhr)2.40 Sketch HistoryNeues von gestern(von 23.00 Uhr)3.05 The Fall - Tod in Belfast (3)(vom 8.4.2016)4.00 The Fall - Tod in Belfast (4)(vom 8.4.2016)5.00 Der Ermittler-6.00 KriminalreiheFeindliche Übernahme(von 12.00 Uhr)("Gätjens großes Kino" entfällt.)Freitag, 22.09.Bitte Programmänderung beachten:3.55 Neu im Kino"Schloss aus Glas" von Destin Daniel CrettonDeutschland 20174.00 Death in ParadiseFalsche Töne(von 21.40 Uhr)4.50 Death in ParadiseBellende Hunde(von 22.35 Uhr)5.50 Terra Xpress-6.20 Vorsicht, Urlaub!mit Dirk Steffens(vom 9.6.2012)("Gätjens großes Kino" entfällt.)Woche 39/17Samstag, 23.09.Bitte Programmänderung beachten:4.25 Neu im Kino"Schloss aus Glas" von Destin Daniel CrettonDeutschland 20174.30 Erdbeben-6.30 (Earthquake)USA 1974("Frag den Lesch" von 6.05 Uhr wird auf 24.09., 6.30 Uhr verschoben,"Gätjens großes Kino" entfällt.)Sonntag, 24.09.Bitte Programmänderung beachten:6.30 Frag den LeschNordlichter - Wenn der Himmel brennt(vom 18.3.2014)Deutschland 2014