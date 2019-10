ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 23. Oktober 2019

Mainz (ots) -Woche 49/19Mittwoch, 04.12.Bitte Zeitkorrektur und Programmänderung beachten:23.10 Stille Nacht, mörderische Nacht(While She Was Out)0.25 WilsbergMundtot(von 20.15 Uhr)1.55 Gätjens großes Kino2.05 Terra XEin Tag in Berlin 1926Film von Arne Peisker, Jens Afflerbach und Sigrun Laste(vom19.5.2019)2.50 Aktenzeichen XY... ungelöst - Die Dokumentation(vom 25.10.2017)3.20 Aktenzeichen XY... Gelöst!(vom 15.11.2017)("Neu im Kino" um 1.55 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab 4.50 Uhr wievorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell