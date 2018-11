ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 21. November 2017

Mainz (ots) -Woche 51/18Dienstag, 18.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 PaddingtonPaddington (Stimme) Elyas M'BarekHenry Brown Hugh BonnevilleMary Brown Sally HawkinsMillicent Nicole KidmanMrs. Bird Julie WaltersMr. Gruber Jim BroadbentMr. Curry Peter CapaldiJudy Brown Madeleine HarrisJonathan Brown Samuel JoslinRegie: Paul KingGroßbritannien/Frankreich 201421.40 Tatsächlich...Liebe(Love Actually)Premierminister Hugh GrantMark Andrew LincolnColin Kris MarshallJuliet Keira KnightleySarah Laura LinneyDaniel Liam NeesonJamie Colin FirthBilly Bill NighyKaren Emma ThompsonMia Heike MakatschHarry Alan RickmanRegie: Richard CurtisGroßbritannien 2003(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.45 Uhr wievorgesehen.)Donnerstag, 20.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 Harry und SallySally Albright Meg RyanMarie Carrie FisherHarry Burns Billy CrystalJess Bruno KirbyJoe Steven FordAlice Lisa Jane PerskyAmanda Michelle NicastroStewardess Gretchen PalmerRegie: Rob ReinerUSA 198921.45 Bridget Jones - Schokolade zum Frühstück(Bridget Jones' Diary)Bridget Jones Renée ZellwegerNatasha Glenville Embeth DavidtzMarc Darcy Colin FirthDaniel Cleaver Hugh GrantJude Shirley HendersonBridgets Mutter Gemma JonesBridgets Vater Jim BroadbentRegie: Sharon MaguireGroßbritannien/USA/Frankreich 2001(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.15 Uhr wievorgesehen.)Freitag, 21.12.Bitte Programmänderungen beachten:20.15 New in Town - Eiskalt erwischt(Chilled in Miami)Ted Mitchell Harry Connick jr.Blanche Gunderson Siobhan Fallon HoganNatalie Rashida JonesLucy Hill Renée ZellwegerRegie: Jonas ElmerUSA 200921.45 Liebe braucht keine Ferien(The Holiday)Amanda Cameron DiazIris Kate WinsletGraham Jude LawMiles Jack BlackArthur Eli WallachEthan Edward BurnsJasper Rufus SewellRegie: Nancy MeyersUSA/Niederlande 2006(Bitte streichen: Titel folgt. Weiterer Ablauf ab 23.50 Uhr wievorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell