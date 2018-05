ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 16. Mai 2018

Mainz (ots) -Woche 20/18Donnerstag, 17.05.22.15 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann Bitte Ergänzungbeachten:Zu Gast: Frederik und Gerrit Braun(Ergänzung bitte auch für die Wiederholung um 1.20 Uhr sowie dieAusstrahlungen am Sonntag, 20.05.2018, und Montag, 21.05.2018beachten.)Woche 22/18Donnerstag, 31.05.Bitte Programmänderung beachten:20.15 Angst - Der Feind in meinem HausPsychothriller nach dem Roman "Angst" von Dirk Kurbjuweit(ZDF 16.10.2017)Randolph Tiefenthaler Heino FerchRebecca Tiefenthaler Anja KlingDieter Tiberius Udo SamelHermann Tiefenthaler Dietrich HollinderbäumerPaul Tiefenthaler Levi EisenblätterFee Tiefenthaler Philine Steuerund andereSchnitt: Lucas SeebergerMusik: Christoph ZirngiblKamera: Frank KüpperDrehbuch: Dirk KurbjuweitRegie: Thomas BergerDeutschland 2017(Die Sendung "Einsatz in Hamburg" entfällt. Weiterer Ablauf ab 21.45Uhr wie vorgesehen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell