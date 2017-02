ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 15. Februar 2017

Mainz (ots) -Woche 08/17Dienstag, 21.02.Bitte Zeitkorrektur beachten:23.20 Wayward PinesDas Jahr, in dem wir lebenFree-TV PremiereUSA 20150.05 Wayward PinesDer Preis der WahrheitFree-TV PremiereUSA 20150.45 Stralsund - Mörderische VerfolgungThriller(von 20.15 Uhr)Deutschland 20092.15 Die dritte Gewalt(The Third Wave)Schweden 2003(ab 4.05 Uhr Programmablauf wie ausgedruckt).Donnerstag, 23.02.Bitte Programmänderung beachten:1.25 OutcastTausend Scherben(vom 21.2.2017)USA 20152.15 Wayward PinesDas Jahr, in dem wir leben(vom 21.2.2017)USA 20153.00 Wayward PinesDer Preis der Wahrheit(vom 21.2.2017)USA 20153.40 Das Dorf des SchweigensThriller(vom 19.2.2017)Deutschland 20155.10 Gätjens großes Kino5.20 Der Alte-6.20 KriminalreiheTödliches DreieckHauptkommissar Kress Rolf SchimpfGerd Heymann Michael AndeAxel Richter Pierre Sanoussi-BlissWerner Riedmann Markus BöttcherPolizeiarzt Ulf J. SöhmischJoachim Kenat Gerd AnthoffMarianne Kenat Susanne UhlenJenny Kenat Katja WoywoodGabi Michalek Maria FurtwänglerBernhard Michalek Jacques BreuerGesine Bachmeyer Gaby HerbstRegina Kaiser Kerstin HeilesMusik: Helmut TrunzKamera: Dietmar GrafBuch: Volker VogelerRegie: Helmuth AshleyGemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und SF DRSDeutschland 1998("Vertraue mir" entfällt).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell