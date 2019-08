ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 14. August 2019

Mainz (ots) -Woche 38/19Montag, 16.09.Bitte Programmänderungen beachten:2.30 Shapira ShapiraEine Comedy-Show mit Shahak Shapira(vom 16.4.2019)3.10 Terra XBlaues Wunder Pazifik (1)Paradies und Hölle3.50 Terra XBlaues Wunder Pazifik (2)Labor des Lebens4.35 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensSeychellen - Bewahrer verlorener Schätze5.20 Terra XpressWas ist wirklich am Starnberger See passiert?(vom 11.2.2016)Deutschland 2016(Die Sendungen "NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann" und "Frag denLesch - Ebbe und Flut im Universum" entfallen. Ab 5.50 Uhr Ablauf wieausgedruckt).Dienstag, 17.09.Bitte Programmänderungen beachten:23.15 Shapira ShapiraEine Comedy-Show mit Shahak Shapira(vom 23.4.2019)23.50 neoriginalBLOCKBUSTAZ1. Arbeit0.20 neoriginalBLOCKBUSTAZ2. Eltern0.50 neoriginalCountdown CopenhagenTag 51.35 neoriginalCountdown CopenhagenTag 62.20 London BoulevardUSA/Großbritannien 20103.55 Terra XTropenfieber - Logbuch BountyDas Rätsel der Meuterei4.40 Terra XExpedition in die Südsee - Georg Forster5.25 Terra X-6.10 Tauchfahrt in die VergangenheitSir Henry Morgan - Pirat im Auftrag seiner Majestät(Die Sendung "Terra X - Freibeuter der Meere" entfällt).Mittwoch, 18.09.Bitte Programmänderungen beachten:6.10 Terra XpressViel Geld und noch mehr gefundenmit Dirk Steffens(ZDF 4.1.2015)Deutschland 20156.40 Terra XImperium - Das Gold der PiratenErzählt von Maximilian Schell(Ab 7.20 Uhr Ablauf wie ausgedruckt).Donnerstag, 19.09.Bitte Programmänderungen beachten:1.50 Father BrownDer Baum der Wahrheit2.35 Father BrownDie schwarze Rache3.20 Father BrownDer Drache von Kembleford4.05 Father BrownDer Engel der Barmherzigkeit4.50 Father BrownDas Gesicht des Feindes5.35 Candice Renoir-6.30 Jeder ähnelt seinem Schmerz(vom 23.8.2017)Frankreich 2015("Shapira Shapira" und "Neu im Kino" entfallen; "Candice Renoir -Jeder ähnelt dem Schmerz" vom 20.9.2019 vorgezogen).Freitag, 20.09.Bitte Programmänderungen beachten:6.30 Candice RenoirDer Schein trügt(vom 30.8.2017)Frankreich 20157.20 Kerners Köche(ZDF 21.4.2018)Deutschland 2018("Candice Renoir - Jeder ähnelt dem Schmerz" wird auf Donnerstag,19.9.2019, 5.35 Uhr vorgezogen. Ab 8.05 Uhr Ablauf wie ausgedruckt).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell