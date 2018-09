ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 13. September 2018

Mainz (ots) -Woche 38/18Montag, 17.09.Bitte Programmergänzung und Zeitkorrektur beachten:2.55 Terra XAustralien-Saga1. Auf den Spuren der Entdecker(vom 28.5.2016)3.40 Terra XAustralien-Saga2. Von Menschen und Meer(vom 28.5.2016)4.20 Frag den LeschDie letzten Rätsel - Harald bekommt Besuch(vom 4.2.2015)(Ab 4.40 Uhr Programm wie ausgedruckt).Donnerstag, 20.09.Bitte Programmergänzung und Zeitkorrektur beachten:0.25 Orange is the New BlackFurcht und andere Gerüche(vom 10.8.2017)1.25 NEO MAGAZIN ROYALE mit Jan Böhmermann(von 22.15 Uhr)2.10 heute-showNachrichtensatire mit Oliver Welke(von 21.45 Uhr)2.40 Silent WitnessFreund oder Feind (1)(vom 18.9.2018)3.35 Silent WitnessFreund oder Feind (2)(vom 18.9.2018)4.30 Gätjens großes Kino(vom 26.8.2018)4.45 Greyzone - No Way OutOskar(von 20.15 Uhr)5.30 Greyzone - No Way Out-6.10 Der Code(von 21.00 Uhr)Woche 41/18Sonntag, 07.10.Bitte Programmänderung beachten:6.00 Terra XAdventure X: Anaconda WantedAuf der Suche nach der RiesenschlangeFilm von Marion Pöllmann(vom 16.11.2009)Deutschland 20066.45 Terra XAdventure X: Auf der Spur der KüstenwölfeFilm von Richard Matthews(vom 9.11.2009)Deutschland 2007("Terra X - Die Odyssee der einsamen Wölfe" (1) + (2) entfällt).Dienstag, 09.10.Bitte Programmänderung beachten:4.00 Terra XAdventure X: Anaconda WantedAuf der Suche nach der RiesenschlangeFilm von Marion Pöllmann(vom 16.11.2009)Deutschland 20064.45 Terra XAdventure X: Auf der Spur der KüstenwölfeFilm von Richard Matthews(vom 9.11.2009)Deutschland 2007("Terra X - Die Odyssee der einsamen Wölfe" (1) + (2) entfällt).Woche 42/18Samstag, 13.10.Bitte Programmänderung beachten:6.35 Terra XAdventure X: Anaconda WantedAuf der Suche nach der RiesenschlangeFilm von Marion Pöllmann(vom 16.11.2009)Deutschland 20067.20 Terra XAdventure X: Auf der Spur der KüstenwölfeFilm von Richard Matthews(vom 9.11.2009)Deutschland 2007("Terra X - Die Odyssee der einsamen Wölfe" (1) + (2) entfällt).Mit freundlichen GrüßenMelitta Krolo-GeßnerPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell