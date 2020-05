ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 11. Mai 2020

Mainz (ots) -Woche 21/20 Samstag, 16.05.Bitte Programmänderungen beachten:12.25 No More Boys and Girls (1) Zweiteiliges Social Factual (vom 22.11.2018) 13.10 No More Boys and Girls (2) Zweiteiliges Social Factual (vom 22.11.2018) 13.50 Familien allein zu Haus Social Factual Mit Collien Ulmen-Fernandes (vom 25.4.2020) 14.35 Terra X Supertalent Mensch II Die Grenzgänger (vom 9.4.2016) 15.20 Terra X Supertalent Mensch II Die Superhirne (vom 6.1.2016)16.05 Terra X Faszination Erde - mit Dirk Steffens Kuba - Das Erbe der Revolution (vom 19.1.2020)("Helikopter Eltern" Teil 1 und Teil 2 entfallen).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/105412/4593953OTS: ZDFneoOriginal-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell