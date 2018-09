ZDFneo, Programmänderung / Mainz, 10. September 2018

Mainz (ots) -Woche 41/18Samstag, 06.10.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:23.15 Die Logan Verschwörung(Erased)Logan Aaron EckhartAmy Liana LiberatoAnna Olga KurylenkoDerek Kohler Neil NapierPrincipal Gibbins Kate LinderFloyd Alexander FehlingJames Halgate Garrick HagonRegie: Philipp StölzlUSA 20110.50 The AliensDas Halbblut(vom 25.10.2016)1.35 The AliensDie Rückkehr(vom 25.10.2016)2.20 The AliensDie Falle(vom 25.10.2016)3.05 The AliensDer Tunnel(vom 25.10.2016)3.50 The AliensDer Auftragskiller(vom 25.10.2016)4.35 The AliensDer Plan(vom 25.10.2016)5.20 Terra X-6.00 Eine Erde - viele WeltenDschungel(vom 16.4.2017)(Der Spielfilm "The Saint - Der Mann ohne Namen" wird zu einemspäteren Zeitpunkt gesendet. "Terra Xpress" entfällt.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell