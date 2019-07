ZDFneo-Programmänderung ab Dienstag, 9. Juli 2019

Hamburg/Mainz (ots) -Woche 28/19Dienstag, 09.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.15 Laura Karasek - Zart am LimitTalkshow(vom 4.7.2019)0.00 neoriginalTanken - mehr als SuperFrauenversteherSitcom(vom 28.8.2018)0.30 neoriginalTanken - mehr als SuperMillionengrabSitcom(vom 4.9.2018)0.55 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (3)1.55 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (4)2.55 Hamilton - Im Interesse der Nation(Hamilton - I nationens interesse)4.35 Terra XAtlantis der Nordsee(vom 20.9.2010)5.20 Terra X-6.05 Wagnis in der SüdseeDas Rätsel der PolynesierFilm von Uta von Borries(vom 6.9.2010)("Terra X:Die Jagd nach den Gewürzinseln" entfällt.)Woche 29/19Dienstag, 16.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.15 Laura Karasek - Zart am LimitTalkshow(vom 11.7.2019)0.00 neoriginalTanken - mehr als SuperDoppelschichtSitcom(vom 11.9.2018)0.30 neoriginalTanken - mehr als SuperKindsköpfeSitcom(vom 18.9.2018)1.00 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (5)1.55 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (6)2.55 Hamilton - In persönlicher Mission(Hamilton - Men inte om det gäller din dotter)4.20 Neu im Kino"Made in China" von Julien AbrahamDeutschland 20194.25 Terra XAbenteuer SibirienVorstoß ins Unbekannte(vom 12.1.2013)5.10 Terra XAbenteuer SibirienAufbruch der Glücksritter(vom 12.1.2013)5.50 Frag den Lesch-6.05 Nordlichter - Wenn der Himmel brennt(vom 18.3.2014)Deutschland 2014("Terra X: Das unsichtbare Netz" entfällt.)Woche 30/19Dienstag, 23.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.15 Laura Karasek - Zart am LimitTalkshow(vom 18.7.2019)0.00 neoriginalTanken - mehr als SuperGeburtsstundeSitcom(vom 25.9.2018)0.30 neoriginalTanken - mehr als SuperUngezieferSitcom(vom 2.10.2018)1.00 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (7)2.00 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (8)3.00 Von 5 bis 7 - Eine etwas andere Liebesgeschichte(5 to 7)4.25 Neu im KinoDeutschland 20194.30 Terra XDie Bernsteinstraße - Das magische SiegelFilm von Gisela Graichen und Peter Prestel(vom 27.10.2012)5.15 Terra X-6.00 Die Bernsteinstraße - Die dunkle KarawaneFilm von Gisela Graichen und Peter Prestel(vom 27.10.2012)("Terra X: Jäger verlorener Schätze" entfällt.)Woche 31/19Dienstag, 30.07.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.15 Laura Karasek - Zart am LimitTalkshow(vom 25.7.2019)0.00 neoriginalTanken - mehr als SuperBlindgängerSitcom(vom 9.10.2018)0.30 neoriginalTanken - mehr als SuperSchichtendeSitcom(vom 16.10.2018)1.00 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (9)2.00 neoriginalHanna Svensson - Blutsbande (10)3.00 Die Blonde mit entblößten Brüsten(La blonde aux seins nus)4.35 Neu im Kino"Der unverhoffte Charme des Geldes" von Denys ArcandDeutschland 20194.40 Terra XMordakte Museum(vom 22.10.2011)5.25 Terra X-6.10 Tatort Eulau - Das Rätsel der 13 Skelette(vom 30.8.2010)("Terra X: Geheimakte Sakrileg" entfällt.)Woche 32/19Dienstag, 06.08.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.15 Laura Karasek - Zart am LimitTalkshow(vom 1.8.2019)0.00 neoriginalIm KnastAlle mal herschauen!Gefängnis-Sitcom(vom 21.5.2015)0.25 neoriginalIm KnastHilf dir selbstGefängnis-Sitcom(vom 28.5.2015)0.50 Johan Falk - GSI GöteborgFeuersturmSchwedisch-deutsche Krimireihe(vom 18.11.2016)2.30 Switch - Ein mörderischer Tausch(Switch)4.10 Terra XSchliemanns ErbenGoldpyramiden im Inka-Reich(vom 11.1.2010)4.55 Terra XTroja ist überall - Der Siegeszug der ArchäologieDas Rätsel von Machu Picchu(vom 22.3.2010)5.40 Terra Xpress-6.10 In Deutschland entdeckt(vom 25.8.2015)("Terra X: Tatort Peru" entfällt.)Woche 33/19Dienstag, 13.08.Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten:23.15 Laura Karasek - Zart am LimitTalkshow(vom 8.8.2019)0.00 neoriginalIm KnastWer bin ich?Gefängnis-Sitcom(vom 4.6.2015)0.25 neoriginalIm KnastStresstest DummiesGefängnis-Sitcom(vom 11.6.2015)0.50 Johan Falk - GSI GöteborgStiller KriegSchwedisch-deutsche Krimireihe(vom 25.11.2016)2.25 APP3.40 Neu im KinoDeutschland 20193.45 Terra XMord am Hof des PharaoDie Verschwörung um Ramses III.(vom 10.8.2013)4.30 Terra XÄgypten - Das Geheimnis des ewigen Lebens(vom 31.8.2011)5.10 Frag den LeschWo Naturwissenschaften an ihre Grenzen stoßen(vom 3.12.2014)5.25 Terra X-6.10 Der Fluch des PharaoDas Geheimwissen der alten Ägypter(vom 28.7.2012)("Terra X: Das Mysterium von Angkor" entfällt.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ARD ZDF, übermittelt durch news aktuell