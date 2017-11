ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 52/17Donnerstag, 28.12.Bitte Programmänderung beachten:23.35 Riddick - Chroniken eines Kriegers(The Chronicles of Riddick)Riddick Vin DieselLord Marshal Colm FeoreDame Vaako Thandie NewtonAereon Judi DenchKyra Alexa DavalosRegie: David TwohyUSA 20041.20 OutcastSommergrippeFree-TV-Premiere2.05 OutcastSie kommenFree-TV-Premiere3.00 The FearAngst(vom 17.2.2014)3.30 The FearWut(vom 24.2.2014)4.40 The FearTod(vom 10.3.2014)5.30 Neu im Kino5.35 Terra Xpress-6.05 Das Alpen-Rätselmit Dirk Steffens(vom 16.2.2013)Deutschland 2013(Der Spielfilm "The Man with the Iron Fists", "The Fear -Verzweiflung" und "Gätjens großes Kino" entfallen).Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell