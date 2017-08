ZDFneo-Programmänderung

Mainz (ots) -ZDFneo-ProgrammänderungWoche 34/17Samstag, 19.08.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:5.00 Der sechste Kontinent-6.30 (At the Earth's Core)("Neu im Kino" entfällt.)Sonntag, 20.08.Bitte Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:6.25 Verrückte Natur(vom 5.7.2014)7.10 Terra XFaszination Erde - mit Dirk SteffensNeuseeland - Phönix aus der Asche(vom 9.2.2016)(Die Sendung "Terra Xpress" entfällt. Weiterer Ablauf ab 7.50 Uhr wievorgesehen.)Donnerstag, 24.08.Bitte erneute Programmänderung und Zeitkorrektur beachten:0.15 Orange is the New BlackMuss ich wirklich dazwischen?Free-TV-Premiere1.10 No OffenceHochexplosiv(vom 21.8.2017)2.00 Inspector LynleyDenn sie betrügt man nichtNach dem Roman von Elizabeth George3.30 Ripper StreetIn der Fremde (Teil 1)(vom 22.8.2017)4.20 Ripper StreetIn der Fremde (Teil 2)(vom 22.8.2017)5.15 Neu im Kino5.20 Heldt-6.05 Die schwarze Witwe(vom 21.8.2017)("Ripper Street: Verlorene Unschuld" um 3.40 Uhr entfällt.)Woche 38/17Samstag, 16.09.Bitte Programmänderung beachten:20.15 U-Boot in Not(Gray Lady Down)Capt. Paul Blanchard Charlton HestonCapt. Gates David CarradineCapt. Bennett Stacy KeachMickey Ned BeattyPhillips Christopher ReeveRegie: David GreeneUSA 197822.00 Screamers - Tödliche Schreie(Screamers)Colonel Hendricksson Peter WellerBecker Roy DupuisJessica Jennifer RubinAce Jefferson Andrew LauerChuck Elbarak Ron WhiteDavid Michael CalozRegie: Christian DuguayKanada/USA/Japan 199523.40 Universal SoldierLuc Deveraux / GR44 Jean-Claude Van DammeAndrew Scott / GR13 Dolph LundgrenVeronica Roberts Ally WalkerGR76 Ralf MoellerColonel Perry Ed O'RossWoodward Leon RippyRegie: Roland EmmerichUSA 19921.15 U-Boat(In Enemy Hands)Nate Travers William H. MacyHerdt Til SchweigerSullivan Scott CaanMrs. Travers Lauren HollyCremer Thomas KretschmannAbers Jeremy SistoGoodman Clark GreggRegie: Tony GiglioUSA 20042.45 Universal Soldier (von 23.40 Uhr)Luc Deveraux / GR44 Jean-Claude Van DammeAndrew Scott / GR13 Dolph LundgrenVeronica Roberts Ally WalkerGR76 Ralf MoellerColonel Perry Ed O'RossWoodward Leon RippyRegie: Roland EmmerichUSA 19924.20 U-Boat(In Enemy Hands)(von 1.15 Uhr)Nate Travers William H. MacyHerdt Til SchweigerSullivan Scott CaanMrs. Travers Lauren HollyCremer Thomas KretschmannAbers Jeremy SistoGoodman Clark GreggRegie: Tony GiglioUSA 20045.50 Terra X(Die Spielfilme "Der Klient" und "Copykill" entfallen, "Heat" und"Nachtfalken" warden auf Samstag, 30.09.2017 verschoben.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuell