Mainz (ots) -Die in der ZDFmediathek angebotenen Abrufvideos und Livestreamsverzeichneten im ersten Halbjahr 2018 täglich 2,71 MillionenSichtungen. Davon entfallen 1,79 Millionen (66 Prozent) auf dieAbrufvideos und 0,91 Millionen (34 Prozent) auf die Livestreams. "Dermit dem Relaunch der ZDFmediathek im Oktober 2016 angestoßenekontinuierliche Optimierungsprozess hat sich bewährt", sagteZDF-Intendant Dr. Thomas Bellut am Freitag, 5. Oktober 2018, vor demFernsehrat in Mainz. Mit 51 Prozent liege derzeit die ProgrammsparteFiction bei den Abrufvideos des ZDF und seiner Digitalkanäle an derSpitze, gefolgt von Information (27 Prozent) und Unterhaltung (16Prozent).Sportinteressierte nutzten im Jahr der Olympischen Winterspieleund der Fußball-WM vor allem das Livestream-Angebot: Allein derLivestream des WM-Gruppenspiels Südkorea gegen Deutschland am 27.Juni 2018 erzielte 10,74 Millionen Sichtungen. Auch Angebote wie"MyView", "Be Béla" oder der Zugang über Sprachsteuerung zu Analysenund Hintergrundinformationen waren erfolgreich.Viele Nutzer schätzen das Angebot einer komfortablen undpersonalisierten Nutzung der ZDFmediathek durch die Funktion "MeinZDF", wobei grundsätzlich gilt, dass jeder Nutzer jeden Inhalt auchohne Anmeldung sehen kann.Im Juni 2018 hat das ZDF sein Angebot für Hörgeschädigteerweitert. Seither werden in der Mediathek ausgewählte Live-Sendungenwie "heute", "heute journal", "Leute heute", "Frontal 21", "37°",maybrit illner", "Berlin direkt" und "logo!" vonGebärdensprachdolmetschern übersetzt. Mit dem Umfang dieses Angebotsliegt das ZDF an der Spitze der Sender in Deutschland.Unter dem Titel "history 360°" entsteht zurzeit ein crossmedialesAngebot, in dem das ZDF seinen reichen Fundus an historischen Stoffenbündelt. Dafür entstehen auch neue 360-Grad-Dokus, mit denen dieNutzer auf eine virtuelle Zeitreise zu historischen Schauplätzengehen können.Bei dem für das Frühjahr 2019 geplanten Relaunch von 3sat.onlinegeht es vor allem um die Verbesserung der Mediathek. In einerOnline-Befragung hatten 93 Prozent der Nutzer erklärt, dass sie vorallem an den Videos in der 3sat-Mediathek interessiert sind. 3sat.deund die 3sat-Mediathek sollen daher zu einem eigenständigen Portalzusammengelegt werden.Die phoenix-Telemedienangebote erhielten zeitgleich mit dem neuenSender-Design im Juni eine neue Optik. Viele Funktionen wurdenverbessert, um das Angebot für Nutzer leichter zugänglich zu machen.Mit dem Plan, vermehrt Videos von phoenix-Sendungen auch in denMediatheken der Mutterhäuser ARD und ZDF anzubieten, steht dasAngebot auf vier Säulen: der phoenix-Homepage, der phoenix-App, denARD- und ZDF-Mediatheken und den phoenix-Social-Media-Kanälen, dieauch 2018 weiter Zuwächse verzeichnen.http://twitter.com/ZDFpresseAnsprechpartner: Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108,pressedesk@zdf.deFotos sind am Freitag, 5. Oktober, ab 15.00 Uhr erhältlich überZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/zdffernsehratPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell