ZDFmediathek ermöglicht die Einbindung von Videos auf Webseiten Dritter (FOTO)

Mainz (ots) -Das ZDF lässt das Embedding oder Einbetten von Videos aus derZDFmediathek auf den Webseiten Dritter zu, soweit dies rechtlichmöglich ist. Das heißt: Betreiber von Homepages, Blogs oder sonstigenWebseiten können Videos aus der ZDFmediathek auf ihren Seiteneinbinden und im ZDF-Player abspielen lassen. Diese Möglichkeit desEmbeddings ist für nahezu alle Videos der ZDFmediathek gegeben,darunter beispielsweise Filme, Serien oder Dokumentationen.Um einen Clip in eine Homepage einzubinden, muss der so genanntePlus-Button angewählt werden. Dieser ist unter allen Videos derZDFmediathek zu finden und beinhaltet die Funktion "Embed-Codekopieren". Das eingebettete Video kann dann, für den Zeitraum in demes in der ZDFmediathek zur Verfügung steht, auf der jeweiligenWebseite im ZDF-Player angezeigt werden. Eine detaillierte Anleitungfindet sich in den FAQs.Damit Dritte die Videos für ihre Webseiten nutzen können, müssenderen Online-Angebote den Nutzungsbedingungen des ZDF entsprechen. Sodürfen die eingebetteten Clips etwa nur zu privaten,nichtkommerziellen Zwecken und unter Einhaltung des Urheberrechts,der gesetzlichen Bestimmungen und der guten Sitten genutzt werden.Von der Möglichkeit des Embeddings sind Videos mit Sportinhaltenausgenommen.Ansprechpartnerin: Anja Scherer, Telefon: 06131 - 70-12154;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFAQs zur ZDFmediathek: https://ly.zdf.de/9qT/Nutzungsbedingungen zum Embedding: https://ly.zdf.de/zzs/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell